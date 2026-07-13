Juana Viale sorprendió a todos con una inesperada revelación en vivo

En Almorzando con Juana, la conductora hizo una confesión sobre su pasado que nadie se imaginaba y dejó boquiabiertos a todos.

Una inesperada confesión tuvo lugar en Almorzando con Juana cuando Juana Viale dejó boquiabiertos a todos al asegurar que el ambiente artístico jamás estuvo en sus planes de juventud, a pesar del enorme peso de su apellido.

Según contó la conductora, su desembarco en los sets de grabación y las pantallas se debió pura y exclusivamente al destino, descartando que haya sido un deseo madurado durante su infancia.

Esto fue lo que dijo Juana Viale en Almorzando con Juana El debut de la nieta de Mirtha Legrand en el espectáculo se dio a sus 20 años, una salida laboral muy distante de sus verdaderas aspiraciones adolescentes. Al ser consultada sobre si proyectaba una carrera en las cámaras desde su niñez, descartó la idea de inmediato y confesó: "No, nada que ver, yo quería ser bióloga marina".

La preservación del medio ambiente y la fauna oceánica eran las auténticas pasiones de la conductora, quien planeaba volcarse académicamente a la biología marina. No obstante, el destino alteró sus planes originales y la guió hacia el plano actoral, donde consolidó una carrera firme previo a asumir el rol de líder en el emblemático formato que heredó de su abuela.