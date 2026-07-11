Juana Viale se habría separado por un escandaloso motivo que desmiente una ruptura pacífica

Si bien en un principio trascendió que la ruptura entre Juana Viale y Yago Lange se dio en buenos términos, ahora salió a la luz una polémica versión.

Juana Viale y un rumor sobre el motivo de su ruptura con Yago Lange.

Juana Viale y Yago Lange dieron por finalizada su relación de pareja hace un mes tras casi tres años de historia de amor. Si bien en un comienzo se comentó que la separación se produjo en buenos términos, ahora una escandalosa versión sugiere todo lo contratio.

Lejos quedaron aquellos viajes compartidos entre Viale y Lange, cultivando su vínculo a partir de intereses en común como el amor por la naturaleza.

Recordemos que inicialmente el periodista Pepe Ochoa había puntualizado en LAM (América) sobre la separación entre Juana Viale y Yago Lange: “No coinciden más en un proyecto en común. Estaban desencontrados y decidieron separarse".

Revelan una polémica versión sobre la separación de Juana Viale En contrapartida, este viernes Pablo Layus detalló en Primicias Ya (América): “Todos hablan de la confirmación de la separación, pero también que en los últimos días ella se habría enterado, al parecer, que había una tercera en discordia ”.