Las fotos del apuesto piloto al que Yanina Latorre involucró con la China Suárez: "Tengo chats y pruebas"

En un nuevo capítulo de la guerra mediática entre Yanina Latorre y Mauro Icardi, la conductora compartió un inquietante posteo.

Yanina Latorre y un nuevo embate para la China Suárez. Foto: captura de video América TV.

Yanina Latorre sigue cada paso de la mediática historia de amor de la China Suárez y Mauro Icardi, que ahora sumó un nuevo capítulo luego de que la conductora publicara la foto de un apuesto piloto al que involucró con la actriz.

“Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos”, comentó filosa Latorre desde sus historias de Instagram junto a la imagen del deportista. Luego, la periodista agregó: “Cuando tengo foto, también tengo chats y pruebas. Besis”.

Yanina Latorre y una revelación que complicaría a la China Suárez Yanina Latorre y un dardo para Mauro Icardi sobre la China Suárez Instagram @yanilatorre Si bien Yanina Latorre no dio a conocer el nombre del piloto de Turismo Carretera, se trata de Franco Deambrosi, un joven de 26 años que le ha dado like a varias publicaciones de la China Suárez.

Franco Deambrosi, el piloto al que Yanina Latorre involucró con la China Suárez Instagram @francodeambrosi En sus redes sociales, Deambrosi no sólo comparte imágenes de sus logros como piloto, sino también momentos de su vida social con amigos y su pasión por los viajes.