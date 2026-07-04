Luciana Salazar deslumbró en el partido de Argentina con un osado y alusivo look

Dispuesta a alentar a la Selección argentina en Miami, Luciana Salazar no pasó desapercibida con un llamativo outfit.

Luciana Salazar fue una de las figuras que alentó a la Selección argentina este viernes en una instancia clave del equipo que logró una ajustada victoria ante Cabo Verde en 16vos de final en el Mundial 2026.

Fiel a su estilo, la modelo asistió al Hard Rock Stadium de Miami con un llamativo top con brillos y un pronunciado escote. Junto a su hija Matilda, Salazar optó por disfrutar de la previa del partido compartiendo imágenes de su llamativo outfit con sus tres millones de seguidores en Instagram.

Luciana Salazar alentó a la Selección argentina en Miami. Instagram @salazarluli Con un top muy ajustado al cuerpo y un short de jean, haciendo juego con unas botas altas, Luciana Salazar eligió para homenajear a la Selección argentina una prenda que reproduce de manera alusiva los colores de nuestra bandera nacional, motivo que también estampó en sus mejillas y en uno de sus brazos.

Luciana Salazar alentó a la Selección argentina con un llamativo look Para completar su look, la modelo llevó anteojos oscuros y logró paliar los efectos del calor hidratándose con agua mineral y durante el partido estuvo atentísima a cada jugada del electrizante duelo con Cabo Verde.