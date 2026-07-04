Luciana Salazar deslumbró en el partido de Argentina con un osado y alusivo look
Dispuesta a alentar a la Selección argentina en Miami, Luciana Salazar no pasó desapercibida con un llamativo outfit.
Luciana Salazar fue una de las figuras que alentó a la Selección argentina este viernes en una instancia clave del equipo que logró una ajustada victoria ante Cabo Verde en 16vos de final en el Mundial 2026.
Fiel a su estilo, la modelo asistió al Hard Rock Stadium de Miami con un llamativo top con brillos y un pronunciado escote. Junto a su hija Matilda, Salazar optó por disfrutar de la previa del partido compartiendo imágenes de su llamativo outfit con sus tres millones de seguidores en Instagram.
Con un top muy ajustado al cuerpo y un short de jean, haciendo juego con unas botas altas, Luciana Salazar eligió para homenajear a la Selección argentina una prenda que reproduce de manera alusiva los colores de nuestra bandera nacional, motivo que también estampó en sus mejillas y en uno de sus brazos.
Luciana Salazar alentó a la Selección argentina con un llamativo look
Para completar su look, la modelo llevó anteojos oscuros y logró paliar los efectos del calor hidratándose con agua mineral y durante el partido estuvo atentísima a cada jugada del electrizante duelo con Cabo Verde.
Visitante habitual de la ciudad de Miami, Luciana Salazar no quiso perder la oportunidad de acompañar a la Selección argentina y regalarle a su hija un momento de emoción inolvidable.