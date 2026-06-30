"Multimillonario": quién es el empresario al que señalan como el nuevo novio de Luciana Salazar

En LAM, Pepe Ochoa reveló los detalles del millonario acompañante que habría viajado con la mediática a Miami, Estados Unidos.

Un nuevo rumor sentimental volvió a poner a Luciana Salazar en el foco mediático. Mientras pasa unos días en Miami junto a su hija Matilda, en el marco del Mundial 2026, en LAM revelaron que la modelo estaría iniciando una relación con un empresario tecnológico de gran fortuna, quien incluso habría compartido el viaje con ella.

La versión fue dada a conocer este lunes por Pepe Ochoa, quien explicó que Salazar no viajó únicamente acompañada por Matilda y el niñero, sino también por el hombre señalado como su nueva pareja.

En LAM, Pepe Ochoa reveló los detalles. Instagram Salazarluli. "Y nos dimos cuenta de que ese nombre, la persona que está al lado de ella, el dueño de la camioneta donde estaban estacionados y le dan la sorpresa a Matilda es de él, es multimillonario", explicó el panelista.

Posteriormente, el integrante del ciclo profundizó en el perfil económico del candidato al señalar que "Su vínculo, su nuevo romance es dueño de un departamento de lujo en el Four Seasons de Miami", y luego añadió que "es dueño de varios departamentos ahí". Respecto a su lugar de residencia, Ochoa aclaró que el hombre de negocios se divide entre las dos naciones, aunque conserva una base en territorio bonaerense. "Él acá tiene varias propiedades vive pero vive más en zona sur", especificó el panelista.

El hombre que habría conquistado a la modelo sería un empresario. Instagram Salazarluli. "Es una relación formal", aseveró el periodista, teoría que fue respaldada con humor por Carolina Molinari al reflexionar sobre la logística del viaje: "Si llevás niñero es porque dormís con el tipo".