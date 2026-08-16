Tras la reconciliación en vivo: Georgina Barbarossa saludó a Moria Casán por su cumpleaños

Georgina Barbarossa fue una de las primeras figuras que saludó a la conductora de El Trece con un posteo conmovedor.

Georgina Barbarossa y Moria Casán se encontraban enemistadas, pero todo cambió luego del encuentro que tuvieron en los Premios Martín Fierro. Luego del abrazo que celebró la televisión, ambas hicieron un dúplex para dejar atrás los años de pelea.

“Cuando te vi y te abracé, me di cuenta de que nunca te dejé de querer”, sentenció Moria en aquel momento tan recordado, provocando las lágrimas instantáneas de su colega y un clima de íntima introspección en ambos canales.

En un día especial para Casán, como es su cumpleaños, el saludo de Georgina no pasó desapercibido y se volvió viral: "Feliz cumpleaños. Qué lindo, ahora sí poder celebrar juntas en este año tan importante".