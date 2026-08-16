Eduardo Feinmann advirtió sobre el mayor obstáculo que enfrenta Javier Milei para ganar las elecciones de 2027

Eduardo Feinmann hizo foco en la contienda política de cara a las elecciones de 2027, y explicó que el mayor obstáculo que enfrenta Javier Milei para su reelección, no estaría solamente relacionado con su polarización con el peronismo.

Al hablar sobre los resultados de varias encuestas, Feinmann remarcó: "Hay mucha gente que no quiere ni a lo de antes, ni tampoco lo de ahora. Ahí tenés una masa entre el 30 y el 40%, que ya no quiere más ni lo que es Cristina (Fernández de Kirchner) y compañía, ni lo que es Milei ".

Luego el conductor agregó: "Yo creo que en eso la sociedad va evolucionando. Ahora, lo que también muestran las encuestas es que cuando te ponen la disyuntiva Milei /Kicillof la gente no es bolu... Kicillof de ninguna manera. Si nos vamos a tener que tragar el sapo cuatro años más de Milei, y bueno. Lo otro no".

Siguiendo con su postulado de que gran parte de los argentinos no consideran la opción de una vuelta del kirchnerismo al poder, Eduardo Feinmann enfatizó: "Me encanta esa sociedad que abrió los ojos, y no deja que la tomen más de bolu...".

En tanto que sobre la posibilidad concreta de una reelección de Javier Milei , el periodista sostuvo: "Si el Gobierno hace las cosas medianamente bien, no te digo ni para un 7, un 8, un 10; un 4. Si vos querés con un 4 raspando, yo creo que el Gobierno hoy, y con la foto de hoy, tiene todas las chances de reelegir. No en primera vuelta, sí en segunda".

Eduardo Feinmann habló de las chances de reelección de Javier Milei

Profundizando sobre la posibilidad de un triunfo garantizado de Milei en las elecciones de 2027, Feinmann resaltó que esa victoria se produciría "sólo si hay alguien del tren fantasma en frente", en alusión a que el presidente tendría la batalla ganada ante algún rival del peronismo.

Sin embargo, a la hora de trazar el mayor obstáculo que enfrenta Javier Milei de cara a las urnas, Eduardo Feinmann advirtió: "Me queda la duda si puede reelegir, en caso de que aparezca otro candidato que tenga otra cabeza. Si aparece alguien que hoy no está en el radar".

Por último, sobre la irrupción de un nuevo referente que le dispute el triunfo a Milei, Feinmann aseguró que hoy "no hay nadie medido seriamente". Mientras que al recordar que una campaña hoy se puede orquestar en cuestión de un semestre, el comunicador señaló que estamos a nueve meses del plazo de vencimiento de inscripción de las alianzas que se presentarán para competir en las elecciones del año próximo. "Falta mucho, pero mi postura es que esto pasa volando. Cuando quieras acordarte, estás en el último día de mayo que tenés que anotar todo. Pasa volando", finalizó el conductor.