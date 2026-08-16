Andy Kusnetzoff volvió a imponerse contra Mirtha Legrand: el rating que logró en su segundo programa

Andy Kusnetzoff volvió a ganar el duelo en audiencia contra el ciclo de El Trece y marcó una clara diferencia a su favor.

Andy Kusnetzoff tuvo su segundo programa desde el regreso de PH, Podemos Hablar. El conductor que se impuso fuertemente el fin de semana pasado, pudo obtener una nueva victoria contra Mirtha Legrand y se adueñó del prime time de la noche del sábado.

El periodista y conductor tuvo como invitados a Lizy Tagliani, Benjamín Vicuña, Evangelina Anderson, Santiago Talledo y Pablo Giralt, quien relató la última Copa del Mundo para Telefe. Desde la producción esperaban igualar el número de rating y hasta mejorarlo.

El segundo programa de PH comenzó a las pasadas las 21:30 y llegó al aire con un piso de 7.9 puntos de rating que le dejó Pasapalabra, un punto menos al que había recibido en el debut del sábado anterior. Estos datos los relevó el sitio "Televisión" que se encarga de seguir los números de la televisión de nuestro país.

Andy Kusnetzoff volvió a imponerse contra Mirtha Legrand Andy Kusnetzoff volvió a ganarle a Mirtha Legrand. Captura de video / América TV. Durante sus dos horas al aire pudo promediar 7.7 puntos de rating. En esta ocasión y a diferencia del fin de semana anterior, bajó 1.8 puntos de audiencia, aunque fue lo más visto del día y de Telefe.