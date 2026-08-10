Diego Leuco reveló un insólito episodio que vivió en la intimidad y dejó mudo a Andy Kusnetzoff

Diego Leuco sorprendió a todos en PH, Podemos Hablar, al contar una anécdota que vivió mientras se encontraba con una mujer.

PH, Podemos Hablar, volvió a Telefe y tuvo un primer programa lleno de contenido. El ciclo conducido por Andy Kusnetzoff tuvo como invitados a Yanina Latorre, La Joaqui, Pampita, Martín Cirio y Diego Leuco, quien dejó mudos al conductor y al resto de los invitados con su anécdota.

Todo comenzó cuando Andy les comentó que tenían que pasar al frente aquellos que tuvieron en su vida una "cita rara". Todos decidieron pasar y el conductor de Luzu TV fue quien sorprendió con su insólita historia.

"No sé si califica de rara, pero sí me pasó una vez que ella estaba abajo y yo arriba, ya en situación sexual", comenzó diciendo el periodista y solo con esta frase ya asombró a todos los presentes. Luego de esto reveló el pedido sorpresivo que le hicieron en medio de la intimidad que lo dejó en shock.

La anécdota de Diego Leuco que sorprendió a Andy Kusnetzoff en Telefe Siguiendo con la historia, Leuco confirmó que la joven le pidió si podía chuparle el ojo y Pampita fue la única que lanzó una opinión: "Sobre gustos no hay nada escrito", expresó mientras se estaba riendo.