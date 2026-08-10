Yanina Latorre cruzó a Pampita por condenar la infidelidad: "Es más importante el proyecto de vida que un polvo"

Yanina Latorre protagonizó este sábado en PH: Podemos Hablar (Telefe) un tenso contrapunto con Pampita por el tema infidelidad. La modelo reconoció que la engañaron en más de una oportunidad, y la conductora relativizó la importancia de un desliz pasional en una historia de pareja.

Ante la atenta mirada de Andy Kusnetzoff y los invitados de PH, Yanina Latorre tildó de "bolu..." a los hombres por su necesidad de intimar con otras mujeres cuando están en pareja. Entonces, Pampita retrucó categórica: "No me gusta poner a los hombres en ese lugar de 'son bolu... y cometen errores'. No, los tipos son igual de inteligentes que las mujeres. Toman una decisión, deciden qué priorizan y qué no priorizan".

Por su parte, Latorre no retrocedió en su postura y sostuvo: "Para mí los hombres son más inmaduros emocionalmente que la mujer... Yo puedo perdonar una boludez, no puedo perdonar otro tipo de traición". A lo que Pampita retrucó: "Para mí tienen el raciocionio para elegir, y si eligen es porque querían eso. No creo que por bolu... lo hicieron. Tomaron una decisión. Las decisiones tienen consecuencias, no me gusta poner a los hombres en el lugar de fácil de 'hago lo que quiero porque soy bolu...'".

Tenso contrapunto entre Yanina Latorre y Pampita en PH: Podemos Hablar En defensa de postura, Yanina Latorre confrontó a Pampita argumentando: "Para mí le ponés demasiada carga a un acto sexual". Pero la modelo insistió: "Amar es amar chicos. Amar es que no tenés ojos para otra persona".