Yanina Latorre cruzó a Pampita por condenar la infidelidad: "Es más importante el proyecto de vida que un polvo"
Invitadas a PH: Podemos Hablar, Yanina Latorre interpeló a la modelo por demonizar un ocasional engaño y dejó en claro cuál es su prioridad.
Yanina Latorre protagonizó este sábado en PH: Podemos Hablar (Telefe) un tenso contrapunto con Pampita por el tema infidelidad. La modelo reconoció que la engañaron en más de una oportunidad, y la conductora relativizó la importancia de un desliz pasional en una historia de pareja.
Ante la atenta mirada de Andy Kusnetzoff y los invitados de PH, Yanina Latorre tildó de "bolu..." a los hombres por su necesidad de intimar con otras mujeres cuando están en pareja. Entonces, Pampita retrucó categórica: "No me gusta poner a los hombres en ese lugar de 'son bolu... y cometen errores'. No, los tipos son igual de inteligentes que las mujeres. Toman una decisión, deciden qué priorizan y qué no priorizan".
Por su parte, Latorre no retrocedió en su postura y sostuvo: "Para mí los hombres son más inmaduros emocionalmente que la mujer... Yo puedo perdonar una boludez, no puedo perdonar otro tipo de traición". A lo que Pampita retrucó: "Para mí tienen el raciocionio para elegir, y si eligen es porque querían eso. No creo que por bolu... lo hicieron. Tomaron una decisión. Las decisiones tienen consecuencias, no me gusta poner a los hombres en el lugar de fácil de 'hago lo que quiero porque soy bolu...'".
Tenso contrapunto entre Yanina Latorre y Pampita en PH: Podemos Hablar
En defensa de postura, Yanina Latorre confrontó a Pampita argumentando: "Para mí le ponés demasiada carga a un acto sexual". Pero la modelo insistió: "Amar es amar chicos. Amar es que no tenés ojos para otra persona".
Decidida a dejar en claro sus prioridades, Latorre concluyó: "Para mí es más importante el proyecto de vida que un polvo. Hablo de un polvo, no de un tipo que tiene una cosa sistemática... Para mí el sexo es sexo, y el amor es amor. Yo mañana me puedo calentar con Andy y una noche co... y no por eso lo dejé de amar a Diego. Cuando yo era chica pensaba lo mismo 'yo si te amo, no me gusta otro pito'. Mentira chicos".