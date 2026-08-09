La filosa pregunta de Andy Kusnetzoff a Pampita sobre los miles de dólares que habría cobrado para ir a PH

Tras el rumor de que la modelo habría pedido 10.000 dólares para asistir a PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff hizo una importante aclaración.

Andy Kusnetzoff regresó a la televisión abierta con la octava temporada de PH: Podemos Hablar (Telefe), apostando por un estelar reparto de invitados que incluyó a Pampita, Yanina Latorre, La Joaqui, Diego Leuco y Martín Cirio. El programa tuvo rendidores momentos y se coronó como lo más visto de este sábado en la pantalla chica con 9.5 puntos de rating.

Con el habitual tono de complicidad que se genera entre el conductor y las figuras convocadas, en un determinado momento Kusnetzoff les pidió que avancen al punto de encuentro aquellos que alguna vez atravesaron la situación de "no tener un mango".

Aprovechando tal instancia, el anfitrión capitalizó los rumores que circularon alrededor de una abultada cifra que Pampita habría cobrado para ir a PH. "¿Qué hiciste con los 10.000 dólares que te pagamos para venir?", preguntó filoso y entre risas el conductor.

Andy Kusnetzoff sorprendió a Pampita con una picante pregunta Entonces, la modelo retrucó en complicidad: "Los voy a reinvertir". Para evitar malentendidos, Kusnetzoff remarcó: "Aclaremos que no cobró 10.000 dólares". Mientras que Pampita sumó con ironía: "Yo por diez no me levanto de mi cama".

Intrigada y algo molesta, Yanina Latorre consultó: "¿No era que cobrabas por ir a todos los programas? Hoy no cobraste". Sin retroceder en su juego, Pampita insistió: "Te estoy diciendo que cobré mucho más".