Batalla por el rating entre TN, C5N, A24 y LN+: el canal que sorprende con su crecimiento y el que no repunta de su debacle

Si bien el duelo por el rating entre las señales de noticias sigue teniendo un claro ganador, el segundo puesto está en un escenario de máxima tensión.

El rating de los canales de noticias atravesó durante el mes de julio un duro desafío al enfrentar a un rival imbatible como el Mundial 2026, evento que cosechó altísimas mediciones en las distintas franjas horarias en las que se disputaron los principales partidos, con el interés al rojo vivo puesto en la escalada que llevó a la Selección argentina a disputar la final frente a España.

En este contexto, uno de las dos señales que logró mejorar sus números respecto a junio fue TN, que volvió a consolidarse como el canal informativo más visto con un promedio de 2,18 puntos de rating en julio, levemente por encima de su marca del mes anterior; que había sido de 2,15.

Duelo por el rating: TN, C5N, A24 y LN+ en una lucha con final abierto Sin dudas, la cobertura especial que hizo TN durante el Mundial 2026, fue un gran acierto para conservar la punta del ranking, experimentando una pequeña suba. En segundo lugar quedó C5N, que protagonizó un llamativo desplome al descender en su promedio mensual de rating de 1,79 en junio; a 1.58 en julio.

En contrapartida, A24 sigue sorprendiendo con su sostenido crecimiento al acortar notoriamente su distancia con C5N en la carrera por ganar el segundo puesto de las preferencias en los canales de noticias. Si bien la señal del Grupo América había conquistado en junio una media de 1,44 y acusó un pequeño desliz en el rating de julio con 1,39; lo relevante es que logró ajustar considerablemente la brecha con el histórico escolta de TN.

Eduardo Feinmann es uno de los puntales en el rating de A24, junto a otros conductores como Antonio Laje, Horacio Cabak y Pablo Rossi. Captura de video A24 La cuarta posición en el ranking fue una vez más para Crónica, que bajó en su promedio de rating de 1,05 en junio a 0,80 en julio. En tanto que LN+ profundizó su caída al continuar sumergido en el quinto escalón, declinando en su media de 0,77 en junio a 0,71 en julio; y quedando cada vez más cerca de desplomarse al sexto puesto que actualmente ocupa Canal 26. Esta última señal, junto a TN, experimentó un pequeño repunte en sus mediciones al subir de 0,51 en junio a 0,58 en julio.