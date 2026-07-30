Cuánto midió la cadena nacional de Javier Milei: el rating que dejó un fuerte dato para la televisión

El presidente encabezó una nueva cadena nacional este jueves y habló de las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Cómo le fue en números?

El presidente habló de las nuevas reformas en la Carta Orgánica del Banco Central.

Javier Milei sumó una nueva cadena nacional con el motivo de presentar las nuevas reformas de la Carta Orgánica del Banco Central. Según los datos revelados por la Agencia Noticias Argentinas, la transmisión alcanzó un promedio de 24.8 puntos de rating entre los canales de aire y las señales de noticias.

Si bien el número general parece sólido, el análisis del minuto a minuto cuenta una historia diferente sobre el comportamiento de los televidentes frente a la pantalla. Al final, el comportamiento del receptor terminó por dejar un fuerte dato a la televisión.

El minuto a minuto Javier Milei presentó la modificación de la carta orgánica del BCRA. Captura / Oficina del Presidente El mensaje del Jefe de Estado tuvo su pico máximo de encendido en el minuto cero. La cadena arrancó midiendo unos fuertes 28.5 puntos, un número más que interesante para la franja horaria.

Sin embargo, el interés inicial no logró sostenerse. A medida que avanzaba la alocución, la aguja del rating empezó a bajar de manera gradual, cerrando el discurso con 23.6 puntos. Una pérdida de casi 5 puntos que evidencia la fatiga de la audiencia en la TV tradicional.

El dato del día El dato más jugoso de la jornada no pasó por los canales de noticias, sino por la televisión paga. Frente a los 16 minutos de transmisión ininterrumpida del oficialismo, se generó un claro "apagón": el público buscó alternativa inmediata en canales de cine, series y opciones de cable.