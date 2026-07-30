Uno por uno, los cinco cambios que Milei anunció para la Carta Orgánica del Banco Central

Javier Milei presentó en cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que, según anunció, se estructura "en base a cinco premisas fundamentales". Estos son los puntos, uno por uno.

Un solo objetivo: preservar el valor de la moneda El primer cambio elimina el mandato múltiple. "Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el del preservar el valor de la moneda", planteó el Presidente. Según explicó, la nueva carta orgánica "reconoce la naturaleza monetaria y la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta".

Prohibición taxativa de financiar al Estado La segunda premisa cierra la canilla del financiamiento monetario: "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado", que alcanza al Tesoro nacional, a las provincias, a los municipios y a toda compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario. Milei equiparó ese mecanismo con un delito: el señoreaje, dijo, "no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal".

Blindaje del presidente y del directorio El tercer punto endurece las condiciones para remover a las autoridades de la entidad. Se mantiene el mecanismo de nombramiento vigente, pero la salida se vuelve mucho más exigente: la remoción "requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados". El fundamento, según el mandatario, es histórico: "La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria".

Restricción al giro de utilidades El cuarto cambio limita la distribución de resultados. Con los activos iniciales determinados al 31 de diciembre de 2026, los resultados por tenencia derivados de cambios en los precios de esos activos se imputarán "a una reserva técnica no distribuible", un concepto que Milei asimiló al antiguo revalúo técnico. Además, los resultados vinculados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán girarse al Tesoro para cancelar deuda.