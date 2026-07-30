Qué es el "grillete fiscal" que anunció Milei y cómo funciona el shutdown criollo

Entre los cuatro proyectos que Javier Milei presentó en cadena nacional, el que introduce el mecanismo más novedoso es el que el Gobierno bautizó "grillete fiscal": una regla permanente que, según definió el Presidente, "asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario". La particularidad es la sanción prevista si el equilibrio no se cumple, que recae sobre la propia dirigencia política.

Milei fundamentó la necesidad de una norma en la desconfianza hacia el Congreso. "La historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público", sostuvo, y citó como ejemplo reciente el año pasado, cuando —según su relato— el Ejecutivo debió pelear "con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado".

"Los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos", manifestó. De ahí la premisa del proyecto, en palabras del propio mandatario: "Este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague".

El funcionamiento tiene dos etapas. Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace en ese plazo, entra en vigencia de manera automática el shutdown.

A partir de ese momento se paralizan las actividades no esenciales del Estado, se congelan los gastos nuevos, no se adjudican contratos, no se toma personal y se frenan las transferencias discrecionales a las provincias.

Los sueldos de la política

La cláusula que distingue al proyecto argentino de sus antecedentes internacionales es la que alcanza a los propios funcionarios. Mientras dure el grillete, según anunció Milei, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios "no cobrarán un solo peso de sueldo".

"Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes la política pagará el costo, no lo pagará la gente", planteó el mandatario.

Qué queda exceptuado

Anticipándose a las críticas —"quiero ser claro anticipándome a quienes viven de desinformar", dijo—, el Presidente detalló que la ley protege en su propia letra las prestaciones esenciales del Estado. Quedarán expresamente exceptuados las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otros.

Una vez aprobada la norma, el Gobierno planea extender el esquema al interior. "Invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen", anunció Milei, que enmarcó la convocatoria como un desafío a los gobernadores: "Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que cuando las cuentas se desordenan es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad".