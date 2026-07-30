Javier Milei apuntó contra Cristina Kirchner al presentar la reforma del Banco Central: "les robó a los argentinos"

El presidente Javier Milei presentó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas centrales del Gobierno para avanzar hacia la estabilidad económica y terminar con la inflación. Sin embargo, uno de los momentos más fuertes de su discurso estuvo dedicado a Cristina Fernández de Kirchner .

En un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario cuestionó duramente el rol que tuvo la política sobre el Banco Central y aseguró que la modificación busca impedir que la entidad sea utilizada para financiar al Estado. “El Banco Central permitió el robo de la política”, sostuvo Milei al comenzar su exposición.

Al referirse a los antecedentes de la Carta Orgánica del BCRA, Milei puso el foco directamente sobre Cristina Fernández de Kirchner y la reforma impulsada durante su segundo mandato presidencial.

“En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y actual condenada por delitos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, les robó 10.000 millones de dólares a los argentinos”, afirmó el Presidente.

De esta manera, Milei vinculó una de las principales modificaciones que tuvo el funcionamiento del Banco Central en los últimos años con el uso de las reservas para financiar las necesidades del Gobierno de entonces.

“La política pagará el costo”

El jefe de Estado planteó que el nuevo esquema busca terminar con lo que considera uno de los mecanismos que permitieron a distintos gobiernos financiar el gasto mediante la emisión monetaria.

Según Milei, la reforma pretende que el Banco Central tenga como objetivo central defender el valor de la moneda y evitar que la política pueda recurrir a la emisión como una vía para sostener sus cuentas.

En ese sentido, el Presidente insistió con uno de los principales argumentos de su programa económico: la emisión monetaria utilizada para financiar al Tesoro termina impactando sobre los precios y, por lo tanto, sobre el poder adquisitivo de los argentinos.

La crítica de Milei al “impuesto inflacionario”

Durante su discurso, Milei definió la inflación como una consecuencia directa de un mecanismo que, según su visión, permitió a la política incrementar sus recursos sin pasar por el Congreso.

“La estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política” fue la expresión utilizada por el mandatario para describir el funcionamiento que busca modificar con la nueva Carta Orgánica.

El Presidente sostuvo que esa práctica es conocida como “impuesto inflacionario”, debido a que la pérdida de valor del dinero termina afectando a quienes tienen ingresos y ahorros en pesos.

Una reforma clave para el programa económico

La modificación de la Carta Orgánica del BCRA forma parte del paquete de reformas estructurales que el Gobierno de Milei busca impulsar durante las próximas semanas. La intención oficial es avanzar hacia un esquema en el que la autoridad monetaria tenga mayores restricciones para financiar al Tesoro.

El anuncio fue realizado junto a integrantes del gabinete nacional, entre ellos la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del BCRA, Santiago Bausili; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

Con la reforma, el Gobierno busca darle un nuevo marco institucional a su política monetaria y, al mismo tiempo, profundizar uno de los ejes centrales del programa económico de Milei: cerrar definitivamente la puerta al financiamiento del déficit mediante emisión.