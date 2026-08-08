Mario Pergolini logró un notable rating invitando a un legendario y explosivo trío a su programa

Mario Pergolini logró cerrar la semana por lo alto en el rating recibiendo en Otro día perdido (eltrece) a un icónico trío que aportó más de un momento desopilante. El late night show se posicionó entre los tres programas más vistos de este viernes en el canal del solcito, consiguiendo un promedio superior al de su emisión del jueves.

Concretamente, el top 3 en eltrece quedó configurado con Es mi sueño en el primer puesto marcando 7.5 puntos de rating , seguido por Telenoche con 6.0 y el ciclo de Pergolini con 5.8.

Con estos números, hay que destacar que eltrece logró acortar la diferencia que mantiene con los tanques de Telefe en los restantes días de la semana, ya que este viernes los tres más vistos en la señal de las pelotas fueron Pasapalabra, Historias de corazón: Avenida Brasil y Gran Hermano: la noche de los ex; propuestas que consiguieron respectivamente 8.0, 7.7 y 7.5 puntos de rating .

En esta oportunidad , Mario Pergolini y su producción apostaron para el largo segmento de la entrevista al legendario y explosivo trío Midachi, combo que prepara su regreso a los escenarios con un show despedida que tendrá funciones en el Teatro Gran Rex y una gira que los llevará por última vez juntos a distintas ciudades del país.

Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato hicieron su habitual despligue de histrionismo en una emisión de Otro día perdido que tuvo todo tipo de condimentos. Más allá de los momentos de comicidad, hubo espacio para algunas revelaciones personales de los integrantes del grupo humorístico.

Entre otras cosas, Volpato contó que adelgazó 20 kilos en los últimos cinco meses a través de una dieta especial, y bajo la atenta mirada de Pergolini, los invitados revisaron su pasado para compartir cuál fue el origen de Midachi y cómo dieron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

Además, el trío que impulsó el rating de este viernes en Otro día perdido, sorprendió al conductor al regalarle el libro Todo fue un sueño, obra que repasa la historia de Midachi y que tendrá su presentación formal la semana próxima.

Con absoluta espontaneidad, los humoristas reconocieron que en sus principios actuaban para apenas un par de decenas de personas, mientras que Dady Brieva confesó que una vez que hicieron un dinero importante fueron estafados por un financista chileno que les propuso una engañosa inversión.

Mario Pergolini y una gran noche en el rating con un explosivo trío

Entre los momentos más llamativos del paso de Midachi por el programa de Mario Pergolini, los artistas asumieron sin tapujos que nunca ensayan previo a sus shows, y que no conocen de antemano de qué van los monólogos de cada uno. Por otro lado, los actores se permitieron bromear sobre algunas situaciones de salud, desde una prótesis en la rodilla de Miguel del Sel, a una operación de hemorroides de Dady Brieva; pasando por un cáncer de próstata del Chino Volpato.

"Estamos vivos de casualidad", ironizó Volpato sobre las dolencias que ha atravesado el grupo. Mientras que Brieva sumó entre risas: "Vayan a vernos antes que desaparezcamos".