La diosa argentina que estaría en un nuevo romance a cuatro meses de separarse

Tras finalizar una relación de nueve años, una famosa bailarina estaría en un romance con un hombre que no pertenece al ambiente artístico.

Una diosa argentina que mantuvo una relación de pareja durante nueve años lejos del asedio mediático, estaría involucrada en un nuevo romance a cuatro meses de confirmar su separación, y en LAM (América) dieron algunos detalles sobre la protagonista de esta historia.

A modo de enigmático, en el programa conducido por Ángel de Brito especificaron que el supuesto nuevo novio de la famosa en cuestión no está relacionado con el ambiente artístico. "Es un tipo que tiene su empresa", precisó Pepe Ochoa en el ciclo de chimentos y espectáculos.

La famosa que estaría protagonizando un romance tras romper con su expareja Luego el panelista agregó:“Ella tiene una camioneta y todos los vecinos empezaron a ver la camioneta de ella manejada por él". Entonces, para terminar con el misterio el periodista concluyó: “La que está viviendo un nuevo romance es nuestra querida amiga colega Silvina Escudero con Caco Smith, que es muy buenmozo ”.

Recientemente, la bailarina le había confesado a Nazarena Vélez en Storytime (Bondi Live): “Me separé hace cuatro meses y dije ‘yo quiero estar con todos'". Sin embargo, más allá de su deseo de disfrutar de la soltería, la artista atravesó la muerte de su querida perra Mulata.

Sobre el duelo de perder a su mascota, Silvina Escudero reconoció: “La pasé peor con lo de mi perra que con mi separación y como que recién ahora estoy más tranquila, lo que pasa es que no paro de trabajar”.