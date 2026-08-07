Una famosa se cansó de ocultar su amor y presentó a su novia: "Ya no hay miedo"
La mediática dio el paso más importante de su vida junto a su pareja al blanquear su relación con un romántico posteo en Instagram.
Camilota decidió dar un paso importante en su vida personal y oficializó su relación con Ana Mabel en Instagram. La exparticipante de Cuestión de Peso compartió una publicación conjunta en la red social con su novia, en la que ambas aparecen acostadas en una cama, acompañada por un emotivo mensaje.
"Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos. Ya no hay miedo, solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano", dice la primera parte del posteo.
Y continúa: "Gracias por elegirme, por luchar por nosotras y por demostrarme que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su momento".
"Te amo con todo mi corazón. Que esta sea apenas la primera página de una historia que recién empieza, vivida con libertad, con orgullo y con todo el amor que nos tenemos. Te amo", concluyó el mensaje.
Con esa publicación, Camilota y su pareja recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de sus seguidores.