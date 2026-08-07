Estrenos en streaming: las mejores series y películas para ver el fin de semana

No hay mejor plan para cortar la rutina de la semana que refugiarse en una buena historia desde la comodidad de casa. El universo del streaming se renueva constantemente y este fin de semana la cartelera digital llega cargada de opciones para todos los gustos, con nuevas películas y serie .

Si estás buscando esa producción especial que te atrape de principio a fin, estás en el lugar correcto. A continuación, repasamos los estrenos recomendados del fin de semana que ya están dando que hablar y que no podés dejar pasar.

A dos años del estreno de la adaptación de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Netflix lanzó la nueva tanda de episodios que completa la ambiciosa historia de Macondo y las nuevas generaciones de los Buendía.

Los nuevos capítulos comienzan tras la firma del armisticio, la paz sigue esquivando a Macondo. Con la llegada de nuevos habitantes y el ferrocarril, se abre paso la compañía bananera. Esto desencadena una era de progreso falso que rápidamente transmuta en la decadencia absoluta, masacres laborales y tormentas interminables que consumarán la maldición de la estirpe Buendía.

Desde el 5 de agosto se encuentran disponibles los 7 episodios, y para el próximo 26 se espera el "Gran Final", que tendrá un formato especial y se extenderá por casi unas 2 horas, operando casi como una película independiente.

La última casa | Netflix

Netflix

La plataforma acaba de estrenar un nuevo thriller de ciencia ficción, dirigido por Louis Leterrier, que retrata el drama de una familia por sobrevivir.

La historia gira en torno a una familia que despierta un día para descubrir que está completamente atrapada dentro de su propio hogar por una fuerza externa que no les permite salir al exterior. Con el paso de los días, la escasez de comida y el encierro asfixiante sacan a la luz los peores conflictos familiares mientras intentan descifrar qué ocurre afuera.

El elenco está conformado por Wagner Moura (El agente secreto) y Greta Lee (Vidas pasadas), junto a Gabriel Barbosa y Noah Alexander Sosnowski.

Sterling Point | Prime Video

Prime Video continúa subida a la ola de las adaptaciones juveniles, esta vez con la serie Sterling Point, que llega de la mano de los creadores de Gossip Girl y The O.C.

Prime Video

La trama gira en torno a Annie Jacobson, una adolescente de 17 años de Nueva York, que viaja a Canadá tras heredar inesperadamente una isla entera y una cabaña propiedad de su misterioso y fallecido abuelo. Al llegar, descubre que el lugar está ocupado por Ramona, una chica idéntica a su difunta madre, destapando una red de secretos y conexiones del pasado que cambian su vida.

La serie tiene 8 episodios, que ya están disponibles en la plataforma. En cuanto al elenco, este está conformado por Ella Rubin, Jay Duplass, Jeffrey Dean Morgan y Keen Ruffalo, quien es hijo del famoso actor Mark Ruffalo.

Ted Lasso (Temporada 4) | Apple TV

Apple TV

El coach más simpático y optimista del streaming está de regreso con la cuarta temporada de Ted Lasso, la exitosa serie de Apple TV.

Después de haber regresado a Kansas para estar con su hijo, la vida vuelve a sorprender a Ted Lasso. Rebecca viaja a los Estados Unidos para proponerle un reto completamente nuevo y emocionante: regresar a Inglaterra para ponerse al frente del primer equipo femenino de segunda división del AFC Richmond. Con un plantel completamente nuevo de jugadoras desconfiadas, Ted debe aplicar su particular filosofía desde cero, mientras el viejo equipo técnico y los directivos intentan replicar la magia del pasado en el fútbol femenino.

Jason Sudeikis vuelve a ponerse al frente del elenco junto a Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift. Se suman Tanya Reynolds, Faye Marsay, Jude Mack y Rex Hayes.

La cuarta entrega de la ficción volverá a contar con 10 episodios, que se estrenarán de forma semanal. El primer capítulo ya se encuentra disponible en Apple TV.

Tierra sin ley | HBO Max

Sydney Sweeney protagoniza este western contemporáneo de 2023, que es el debut directorial de Tony Tost.

La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Dakota del Sur, donde la vida de varios residentes locales se entrelazan de forma violenta cuando una rarísima y mítica túnica sagrada lakota (ghost shirt) aparece en el mercado negro. Penny Jo Poplin, una moza tímida que sueña con ser cantante de música country, se alía con un veterano de guerra con el corazón roto para robar la reliquia. El plan desata una sangrienta y caótica persecución que involucra a criminales despiadados, traficantes de antigüedades y líderes indígenas que buscan recuperar su herencia cultural.

Para interpretar a la tímida Penny Jo, Sydney Sweeney tuvo que entrenar y actuar con un tartamudeo selectivo y aprender a cantar música country real, alejándose por completo de sus papeles glamorosos habituales. La actriz protagoniza el filme junto a Paul Walter Hauser, Halsey, Eric Dane, Zahn McClarnon y Simon Rex.

House of the Dragon (Final de Temporada 3) | HBO Max

El exitoso y popular spin-off de Game of Thrones estrena el final de la tercera temporada.

HBO

La serie continúa el rumbo de la cruenta guerra civil Targaryen, también conocida como la Danza de Dragones. El episodio final aguarda por el estallido de la contienda entre Verdes y Negros. La llegada de Rhaenyra al Trono de Hierro se ve completamente amenazada y debilitada por el malestar de los habitantes de King's Landing. Al mismo tiempo, el regreso de Aegon II y su dragón Sunfyre pone en jaque la estrategia de los verdes, mientras Ormund Hightower se prepara la sangrienta Batalla de Tumbleton.

El capítulo final de la tercera temporada se estrenará el domingo 9 de agosto a las 10 p.m. por HBO y HBO Max. Además, la serie ya fue renovada para una cuarta y última temporada.