Conmoción: murió un periodista en vivo en su primer programa de streaming

La localidad bonaerense de Sierra de la Ventana atraviesa horas de profundo pesar tras la muerte del periodista Pablo Víctor Balario, quien falleció luego de sufrir un infarto mientras participaba de la primera emisión en vivo de Comadreja TV, el canal de streaming que había impulsado y cuyo lanzamiento representaba uno de sus proyectos más importantes.

El dramático episodio ocurrió el lunes por la noche, cuando el comunicador llevaba cerca de una hora y media al aire compartiendo la transmisión con otros dos periodistas. En medio del programa comenzó a sentirse mal y la emisión debió interrumpirse para asistirlo de inmediato.

Balario fue trasladado de urgencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya de Sierra de la Ventana, donde el personal médico intentó reanimarlo, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento como consecuencia de un infarto.

El periodista, de 49 años, había nacido en la ciudad de Buenos Aires y desarrolló una extensa trayectoria en medios de comunicación de la región. Además de su labor periodística, era un reconocido conductor de eventos y actividades culturales de la comarca turística.

La puesta en marcha de Comadreja TV significaba la concreción de un proyecto largamente trabajado por Balario. El canal había comenzado sus transmisiones ese mismo lunes con una programación prevista para las 24 horas, que incluía espacios de actualidad, entrevistas, información general y entretenimiento.

Según trascendió, el comunicador ya había atravesado un infarto años atrás, cuando residía en Buenos Aires. Después de aquel episodio decidió mudarse a Villa Ventana en busca de una vida más tranquila y, tiempo más tarde, se instaló definitivamente en Sierra de la Ventana.

Dolor y homenajes

La noticia generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde familiares, amigos, colegas y vecinos expresaron su pesar por la inesperada pérdida.

Su hija publicó un emotivo mensaje en el que recordó el fuerte vínculo que mantenía con su padre: "Cómo explicarte lo que significó para mí. Él fue mi superhéroe, mi protector, mi última muralla. El último bastión".

Desde la cuenta oficial de Comadreja TV también compartieron una despedida cargada de emoción. "No se puede expresar ni describir lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota", señalaron.

Pese al impacto de la tragedia, los integrantes del nuevo medio aseguraron que el proyecto seguirá adelante como homenaje a su fundador. "Este sueño no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo. La mejor manera de honrarte será continuar con el amor, la fuerza y el humor con el que construimos este camino", expresaron.