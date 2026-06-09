El cuerpo avisa: estas son las señales del infarto en mujeres que casi nadie reconoce

Dolor de espalda, náuseas y cansancio: cuándo el corazón entra en riesgo. El síntoma del infarto en mujeres que suele confundirse con ansiedad.

No siempre empieza con un dolor fuerte en el pecho. En muchas mujeres, el infarto aparece con señales silenciosas que pasan por cansancio, estrés o problemas digestivos. Esa confusión retrasa la atención médica y aumenta el riesgo. Cardiólogos alertan sobre síntomas que suelen ignorarse y recuerdan la importancia de actuar rápido frente a cualquier cambio extraño en el cuerpo.

Síntomas del infarto femenino que generan preocupación El dolor en el pecho existe, pero no aparece igual en todos los casos. Algunas mujeres sienten presión, ardor o una molestia incómoda que va y viene. Otras describen una sensación pesada en el centro del pecho que se extiende hacia la espalda, el cuello, la mandíbula o los brazos.

mujeres También aparecen señales menos conocidas. La falta de aire durante actividades simples, el sudor frío y los mareos forman parte de los síntomas más repetidos en guardias y hospitales. A veces el cuerpo da avisos durante días antes del episodio cardíaco, con agotamiento físico sin explicación o dificultad para dormir.

Las náuseas y el dolor estomacal generan otra gran confusión. Muchas mujeres creen que se trata de gastritis, ansiedad o una mala digestión. Ese error resulta peligroso porque el infarto femenino suele presentarse con molestias distintas a las esperadas y sin el clásico dolor intenso que suele mostrarse en películas o series.

mujeres2 Estrés El estrés también ocupa un lugar importante en la salud cardiovascular. Jornadas largas, poco descanso, presión emocional y hábitos sedentarios afectan al corazón con el paso del tiempo. El cigarrillo, la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes aumentan el riesgo de sufrir un episodio cardíaco antes de lo imaginado.