Netflix tiene una película de acción que mantiene la tensión durante cada minuto

Acción y tensión total en esta película de Netflix ambientada en el desierto. Una historia explosiva que no da respiro durante dos horas.

En Netflix, “El salario del miedo”es una historia cargada de tensión, rutas peligrosas y una misión contrarreloj en medio del desierto. La película sigue a un grupo de hombres obligados a transportar nitroglicerina en dos camiones mientras intentan evitar una catástrofe petrolera.

La película de Netflix donde un error puede provocar una explosión fatal “El salario del miedo” es una producción francesa estrenada en 2024 y dirigida por Julien Leclercq. La historia funciona como una nueva adaptación de la novela escrita por Georges Arnaud, publicada en 1950. La trama ya había tenido versiones anteriores en el cine, aunque esta producción de Netflix llevó la tensión a un escenario moderno marcado por fuego, petróleo y supervivencia.

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