Netflix tiene una comedia italiana perfecta para cortar con el estrés de la semana

La película de Netflix sobre dos hermanos enfrentados que emociona a muchos. Una historia familiar simple y emotiva aparece entre lo más visto de Netflix.

A veces solo hace falta una película simple para cortar con el cansancio de la rutina. En Netflix, una comedia italiana llama la atención por su historia familiar, sus escenas emotivas y un humor sincero. “Una bocanada de aire fresco” muestra el reencuentro de dos hermanos enfrentados que deben volver a verse.

La película de Netflix que mezcla humor, familia y segundas oportunidades La historia gira alrededor de Salvo y Lillo, dos hermanos separados por viejos conflictos familiares. Uno intenta salvar su pizzería en crisis y el otro lucha por mantener viva la granja familiar. La muerte de su padre obliga a ambos a reencontrarse después de años de distancia y resentimientos acumulados.

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