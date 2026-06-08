Netflix tiene una comedia italiana perfecta para cortar con el estrés de la semana
La película de Netflix sobre dos hermanos enfrentados que emociona a muchos. Una historia familiar simple y emotiva aparece entre lo más visto de Netflix.
A veces solo hace falta una película simple para cortar con el cansancio de la rutina. En Netflix, una comedia italiana llama la atención por su historia familiar, sus escenas emotivas y un humor sincero. “Una bocanada de aire fresco” muestra el reencuentro de dos hermanos enfrentados que deben volver a verse.
La película de Netflix que mezcla humor, familia y segundas oportunidades
La historia gira alrededor de Salvo y Lillo, dos hermanos separados por viejos conflictos familiares. Uno intenta salvar su pizzería en crisis y el otro lucha por mantener viva la granja familiar. La muerte de su padre obliga a ambos a reencontrarse después de años de distancia y resentimientos acumulados.
La película se estrenó en 2022 y forma parte del catálogo internacional de Netflix. Está dirigida por Alessio Lauria y protagonizada por Aldo Baglio, Giovanni Calcagno y Lucia Ocone. Con una duración cercana a una hora y media, la producción italiana combina momentos emotivos con escenas ligeras que alivian el clima dramático de la historia.