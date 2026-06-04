Netflix: una película que emociona a todos con una historia sobre ansiedad y segundas oportunidades

La película de Netflix que toca fibras por su historia sobre ansiedad. Muchos terminan llorando después de ver esta película italiana.

Esta historia llega en el momento justo. “Sin miedo a las estrellas” es una de esas películas de Netflix que muchas personas terminan viendo en silencio y pensando durante horas. La producción italiana toca temas sensibles como la ansiedad, la pérdida y el miedo a vivir.

Una historia sobre ansiedad, duelo y ganas de volver a empezar La protagonista es Sole, una joven que vive con trastornos de ansiedad desde pequeña. Su rutina está marcada por inseguridades, temores y límites que condicionan casi cada paso de su vida. Todo cambia después de la muerte de su mejor amiga, quien deja una carta escrita antes de partir. Ese mensaje se convierte en el impulso que Sole necesitaba para enfrentar aquello que tanto miedo le daba.

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