Netflix: el thriller psicológico que te "vuela la cabeza"

La película de Netflix que deja a todos mirando la pantalla hasta el final. Juega con la mente y sorprende hasta el final.

Algunas películas logran atrapar desde el primer minuto. Y eso pasa con “Hipnótico”, un thriller psicológico de Netflix para quienes buscan historias de misterio y tensión. La trama juega con la manipulación mental, el miedo y la desconfianza con un final que te vuela la cabeza.

El thriller psicológico que volvió a ser tendencia “Hipnótico” sigue la historia de Jenn, una mujer que atraviesa un momento difícil y busca ayuda en sesiones de hipnoterapia. Lo que parecía una forma de recuperar estabilidad empieza a transformarse en algo oscuro. Después de conocer al doctor Collin Meade, su vida cambia con situaciones extrañas y peligrosas.

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