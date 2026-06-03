Netflix: el thriller psicológico que te "vuela la cabeza"
La película de Netflix que deja a todos mirando la pantalla hasta el final. Juega con la mente y sorprende hasta el final.
Algunas películas logran atrapar desde el primer minuto. Y eso pasa con “Hipnótico”, un thriller psicológico de Netflix para quienes buscan historias de misterio y tensión. La trama juega con la manipulación mental, el miedo y la desconfianza con un final que te vuela la cabeza.
El thriller psicológico que volvió a ser tendencia
“Hipnótico” sigue la historia de Jenn, una mujer que atraviesa un momento difícil y busca ayuda en sesiones de hipnoterapia. Lo que parecía una forma de recuperar estabilidad empieza a transformarse en algo oscuro. Después de conocer al doctor Collin Meade, su vida cambia con situaciones extrañas y peligrosas.
La película combina suspenso psicológico con escenas de tensión que mantienen el ritmo durante toda la historia. A medida que avanzan las sesiones de hipnosis, Jenn comienza a perder control sobre sus decisiones y siente que algo no encaja. El misterio crece en cada escena y genera esa sensación incómoda que buscan muchos fanáticos del género.