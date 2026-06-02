La brutal película de Netflix que todos miran por sus escenas de acción

Netflix tiene una de las películas más violentas e intensas de los últimos años. La historia de acción y suspenso que atrapa desde la primera escena.

La violencia no da respiro en esta película. “La noche nos persigue” es una de las producciones de acción más intensas de Netflix por sus peleas salvajes y escenas de suspenso. La historia sigue a un asesino de la Tríada que rompe las reglas de su organización y luego es perseguido por criminales dispuestos a todo.

Por qué sigue entre las películas de acción más recomendadas de Netflix La trama comienza con una masacre organizada por una poderosa banda criminal. En medio del ataque, el protagonista decide perdonarle la vida a una niña. Esa decisión cambia todo. Desde ese momento, se convierte en objetivo de asesinos, mercenarios y antiguos aliados que buscan venganza.

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