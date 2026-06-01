La comedia de Netflix que emociona por su historia inesperada
Esta comedia tiene momentos graciosos, escenas emotivas y un viaje que termina dejando algo más que risas.
A veces una película sorprende cuando menos lo esperas. Eso pasa con “Buen camino”, la comedia italiana que está en Netflix y ganó un lugar por su humor, sus momentos incómodos y una historia que toca temas familiares sin caer en dramas pesados. Entre escenas absurdas, la película logra enganchar.
“Buen camino”, la película de Netflix que une humor, viajes y vínculos familiares
La historia sigue a un hombre acostumbrado a una vida llena de lujos. Es hijo único de un empresario millonario del sector del mobiliario y vive rodeado de comodidades, excesos y relaciones superficiales. Durante años evitó responsabilidades familiares y dejó de lado el vínculo con su hija adolescente, Cristal.
Todo cambia cuando la joven desaparece. Su exesposa lo llama desde Roma y él debe enfrentar una situación que lo saca por completo de su rutina. A partir de ese momento, comienza una búsqueda que termina llevándolo hasta España, donde su hija inició el Camino de Santiago.
El viaje cambia por completo el tono de la película. El protagonista pasa de hoteles y privilegios a caminatas largas, alojamientos simples y días agotadores. Ahí aparece gran parte del humor de la historia, porque el personaje nunca estuvo preparado para una experiencia así.