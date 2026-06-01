La comedia de Netflix que emociona por su historia inesperada

Esta comedia tiene momentos graciosos, escenas emotivas y un viaje que termina dejando algo más que risas.

A veces una película sorprende cuando menos lo esperas. Eso pasa con “Buen camino”, la comedia italiana que está en Netflix y ganó un lugar por su humor, sus momentos incómodos y una historia que toca temas familiares sin caer en dramas pesados. Entre escenas absurdas, la película logra enganchar.

“Buen camino”, la película de Netflix que une humor, viajes y vínculos familiares La historia sigue a un hombre acostumbrado a una vida llena de lujos. Es hijo único de un empresario millonario del sector del mobiliario y vive rodeado de comodidades, excesos y relaciones superficiales. Durante años evitó responsabilidades familiares y dejó de lado el vínculo con su hija adolescente, Cristal.

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Todo cambia cuando la joven desaparece. Su exesposa lo llama desde Roma y él debe enfrentar una situación que lo saca por completo de su rutina. A partir de ese momento, comienza una búsqueda que termina llevándolo hasta España, donde su hija inició el Camino de Santiago.