Cada vez más argentinos viajan a estas playas de México por ahorro y tranquilidad

Viajar al Caribe ya no parece imposible. En los últimos meses, muchos argentinos empezaron a mirar destinos de México menos famosos, pero mucho más accesibles para el bolsillo. Lejos de las zonas exclusivas y los hoteles de lujo, aparecen playas con aguas cálidas, comida barata y alojamientos con precios bajos.

Uno de los lugares que más creció en búsquedas es Holbox. Esta isla ubicada en el estado de Quintana Roo atrae turistas por sus playas tranquilas, calles de arena y ambiente relajado. Muchos viajeros la eligen porque todavía conserva precios más bajos que Cancún o Tulum, sobre todo fuera de temporada alta.

Otro destino que llama la atención es Mazatlán, sobre la costa del Pacífico. Tiene playas extensas, hoteles frente al mar y restaurantes con valores más accesibles que otros centros turísticos mexicanos. Además, el costo de la comida y el transporte resulta más conveniente para quienes buscan vacaciones largas.

También aparece Puerto Escondido entre los favoritos. Este rincón de Oaxaca mezcla surf, playas abiertas y alojamientos económicos. Hay hostales, departamentos y hoteles pequeños con tarifas más bajas que las de zonas más conocidas del Caribe mexicano. Muchos argentinos llegan atraídos por el clima cálido y el ritmo tranquilo.

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Bacalar también gana fama entre quienes buscan agua cristalina sin gastar demasiado. La llamada Laguna de los Siete Colores ofrece paisajes impactantes y precios más bajos en comparación con otros destinos turísticos de México. La zona tiene hoteles simples, comida local y paseos accesibles.