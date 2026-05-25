México refuerza medidas sanitarias ante el Mundial 2026 por brote de Ébola

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el objetivo no es prohibir el ingreso de los planteles ni de la afición, sino garantizar un tránsito seguro.

Hinchas de la selección de México en el Estadio Azteca.

Ante la proximidad del Mundial 2026 y la preocupación por un brote de ébola en la República Democrática del Congo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la implementación de protocolos sanitarios especiales en el país para garantizar la seguridad epidemiológica durante el certamen.

El plan de acción frente al riesgo epidemiológico La mandataria subrayó que, aunque la selección congolesa tiene programado un encuentro en la ciudad de Guadalajara, el objetivo del Gobierno no es restringir la participación de los equipos, sino aplicar filtros epidemiológicos rigurosos.

Coordinación internacional: Sheinbaum enfatizó que las medidas se están trabajando en conjunto con el país de origen para asegurar un tránsito seguro.

Responsabilidad institucional: El secretario de Salud, David Kershenobich , es el encargado de diseñar y supervisar la ejecución de los protocolos de salud específicos.

Declaración clave: "Son medidas sanitarias que tienen que tomarse por razón de que hay una enfermedad muy contagiosa en estos países, pero no quiere decir que no puedan viajar", aclaró la Presidenta. El contexto del Mundial en México México, junto a Estados Unidos y Canadá, organiza una Copa del Mundo histórica que contará con 48 selecciones y una duración de 39 días. En suelo mexicano se disputarán 13 partidos distribuidos en las ciudades de: