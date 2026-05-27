Las playas de Colombia que buscan los argentinos por sus precios bajos y agua turquesa

Viajar al Caribe ya no exige gastar una fortuna. Colombia se convirtió en uno de los destinos más buscados de 2026 por turistas argentinos gracias a sus playas de agua turquesa, hoteles accesibles y comida barata. Mientras otros lugares subieron fuerte sus precios, varias zonas colombianas todavía los mantienen.

Uno de los lugares que más interés genera es Cartagena. Sus playas, la ciudad amurallada y la vida nocturna atraen turistas durante todo el año. Aunque algunas zonas son caras, todavía existen hospedajes económicos y excursiones accesibles hacia islas cercanas con mar cristalino.

Otro destino que creció en búsquedas es Santa Marta. Muchos viajeros la eligen porque mezcla playa, montaña y precios más bajos que otros puntos del Caribe. Desde allí salen recorridos hacia playas tranquilas y parques naturales famosos por sus paisajes verdes y agua transparente.

También ganó fuerza Islas del Rosario. Las imágenes del mar turquesa se volvieron virales en redes sociales y eso aumentó el interés turístico este año. Varias agencias ofrecen paseos de un día con almuerzo incluido a precios más bajos que excursiones similares en otros países caribeños.

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Entre los sitios menos conocidos aparece Capurganá, un rincón rodeado de selva y mar transparente cerca de Panamá. No hay autos y el ambiente resulta mucho más tranquilo. Sus playas claras y el buceo llamaron la atención de viajeros que buscan lugares alejados del turismo masivo.