Las playas de Colombia que buscan los argentinos por sus precios bajos y agua turquesa
El Caribe barato existe y estos destinos de Colombia lo están demostrando. Ni Cancún ni Punta Cana: las playas colombianas que se volvieron furor.
Viajar al Caribe ya no exige gastar una fortuna. Colombia se convirtió en uno de los destinos más buscados de 2026 por turistas argentinos gracias a sus playas de agua turquesa, hoteles accesibles y comida barata. Mientras otros lugares subieron fuerte sus precios, varias zonas colombianas todavía los mantienen.
Playas de Colombia con precios accesibles y paisajes que sorprenden
Uno de los lugares que más interés genera es Cartagena. Sus playas, la ciudad amurallada y la vida nocturna atraen turistas durante todo el año. Aunque algunas zonas son caras, todavía existen hospedajes económicos y excursiones accesibles hacia islas cercanas con mar cristalino.
Otro destino que creció en búsquedas es Santa Marta. Muchos viajeros la eligen porque mezcla playa, montaña y precios más bajos que otros puntos del Caribe. Desde allí salen recorridos hacia playas tranquilas y parques naturales famosos por sus paisajes verdes y agua transparente.
También ganó fuerza Islas del Rosario. Las imágenes del mar turquesa se volvieron virales en redes sociales y eso aumentó el interés turístico este año. Varias agencias ofrecen paseos de un día con almuerzo incluido a precios más bajos que excursiones similares en otros países caribeños.
Entre los sitios menos conocidos aparece Capurganá, un rincón rodeado de selva y mar transparente cerca de Panamá. No hay autos y el ambiente resulta mucho más tranquilo. Sus playas claras y el buceo llamaron la atención de viajeros que buscan lugares alejados del turismo masivo.