La trama secreta detrás de la salida de Sebastián Villa de la lista de Colombia para el Mundial 2026

La ausencia de Sebastián Villa en la lista definitiva de Colombia para el Mundial 2026 habría tenido mucho más de política y negocios que de fútbol. En las últimas horas, desde Colombia revelaron la interna que terminó dejando afuera al delantero cuando ya estaba en los planes de Néstor Lorenzo.

Según contó el periodista Alejandro Pino en el programa La Titular, el extremo de Independiente Rivadavia figuraba originalmente entre los 26 convocados que el entrenador tenía preparados para anunciar. Sin embargo, todo cambió minutos antes de la conferencia oficial.

Sin embargo, todo cambió minutos antes de la conferencia oficial.

La reunión que frenó la convocatoria

De acuerdo a la información revelada en Colombia, Lorenzo había preparado la lista sin mostrársela previamente al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Pero cuando el dirigente revisó los nombres apareció el conflicto.

“¿Qué hace aquí Sebastián Villa?”, habría sido la reacción del presidente de la FCF al ver el nombre del delantero en la convocatoria.

A partir de ahí, la situación se modificó rápidamente. Según el propio Pino, desde la dirigencia entendieron que la presencia del futbolista podía generar un fuerte impacto negativo a nivel institucional y comercial con algunos sponsors.

La frase que habría definido todo fue contundente:

“Si llevamos a Villa se nos arma un problema enorme con patrocinadores”.

Néstor Lorenzo Néstor Lorenzo no convocó a Sebastián Villa. EFE

Una decisión fuera de lo futbolístico

La revelación generó un fuerte impacto en Colombia porque instala la idea de que Villa no quedó afuera por rendimiento deportivo, sino por el ruido que todavía genera su figura.

El delantero viene atravesando un buen presente futbolístico y, según la versión difundida en medios colombianos, estaba dentro de los planes del cuerpo técnico hasta pocas horas antes del anuncio oficial.

Finalmente, la Federación habría intervenido directamente y el nombre de Villa desapareció de la lista definitiva que representará a Colombia en el Mundial 2026.

Una decisión que sigue generando debate en el fútbol cafetero.