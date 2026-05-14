La frase de Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa a días del Mundial que desató la polémica en Colombia

La convocatoria de Sebastián Villa instaló una fuerte discusión en el fútbol colombiano. El extremo de Independiente Rivadavia apareció en la prelista de 55 futbolistas de la selección de Colombia para el Mundial 2026 y las declaraciones de Néstor Lorenzo para justificar su inclusión generaron una inmediata polémica.

Durante una conferencia de prensa realizada en Bogotá, el entrenador colombiano defendió la decisión de considerar nuevamente al exjugador de Boca Juniors, quien había quedado durante años fuera del radar de la selección tras sus problemas judiciales en Argentina.

“Entiendo la preocupación de la opinión pública, de los periodistas. Dentro de los criterios que uno analiza, siempre analizamos el tema personal también, nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento porque él había tenido algún tema (...) Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura”, expresó Lorenzo ante los medios.

Néstor Lorenzo defendió públicamente la convocatoria de Sebastián Villa pese a sus antecedentes judiciales por violencia de género.

La declaración que terminó encendiendo el debate llegó cuando el seleccionador profundizó sobre la situación personal del futbolista. “Creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quién para juzgar eternamente, en su momento sí se le juzgó y se lo castigó, pero hoy en día está jugando, está a disposición”, afirmó.

Además, el entrenador reveló que mantuvo una conversación privada con Villa antes de incluirlo en la prelista mundialista. “Yo tuve una conversación con él, no lo hubiera puesto en lista si no lo llamaba y le preguntaba cómo estaba. Lo noté sincero, bien y me dijo: ‘Profe, tuve que empezar de cero’”, agregó Lorenzo.

Lorenzo defiende inclusión de Villa en prelista al Mundial Lorenzo defiende inclusión de Villa en prelista al Mundial

Las palabras del técnico provocaron múltiples reacciones en Colombia, especialmente en redes sociales, donde usuarios, periodistas y referentes del fútbol debatieron sobre el criterio utilizado por la selección para volver a considerar al atacante.

El antecedente judicial de Sebastián Villa

Sebastián Villa fue condenado en Argentina a dos años de prisión no efectiva por violencia de género contra Daniela Cortés, quien lo denunció por amenazas y lesiones ocurridas en abril de 2020. La Justicia determinó que los hechos se produjeron “en contexto de violencia de género”.

Además, el futbolista también enfrentó otra causa judicial tras ser denunciado en 2022 por Tamara Doldán por abuso sexual con acceso carnal agravado por lesiones. En ese expediente, Villa fue absuelto en octubre del año pasado.

Actualmente, el delantero atraviesa un buen presente deportivo en Independiente Rivadavia, situación que fue considerada por el cuerpo técnico colombiano al momento de elaborar la prelista. Su última aparición con la selección mayor fue en 2019, durante un amistoso frente a Japón.