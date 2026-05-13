Sebastián Villa rompió el silencio y habló de su futuro en Independiente Rivadavia
Sebastián Villa habló tras la eliminación en el torneo Apertura y se refirió a la continuidad en la Lepra.
Luego de la derrota ante Unión de Santa Fe, por los octavos de final del torneo Apertura, Sebastián Villa rompió el silencio, habló de la eliminación de Independiente Rivadavia y se refirió a su futuro en la institución del Parque.
En diálogo con TyC Sports, el delantero colombiano destacó los logros conseguidos por la Lepra, más allá del encuentro ante el Tatengue en el Bautista Gargantini: “Lo que hemos hecho aquí en Mendoza no sólo a nivel nacional, sino también internacional, es un proceso muy bonito".
"Somos un equipo muy humilde y nadie creía en nosotros. Confiamos mucho en el grupo que tenemos", agregó.
Sebastián Villa habló sobre su futuro
A la espera del anuncio de la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026, el futbolista dio detalles de su continuidad en el Parque y admitió que habló con dirigentes de Boca: “Tuve la oportunidad de hablar hace poquito con (Mauricio) Chicho Serna y quedamos en seguir hablando. (Juan Román) Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie".
"Esperaremos lo que sea mejor para mí y para el club. Todavía no terminó el torneo. Nos sentaremos a hablar con el presidente", afirmó en relación a que mantiene pendiente una reunión con Daniel Vila para empezar a diagramar su futuro.