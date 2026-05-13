Sebastián Villa rompió el silencio y habló de su futuro en Independiente Rivadavia

Sebastián Villa habló tras la eliminación en el torneo Apertura y se refirió a la continuidad en la Lepra.

Sebastián Villa tiene contrato vigente con Independiente Rivadavia, pero no le cierra las puertas a nadie.

En diálogo con TyC Sports, el delantero colombiano destacó los logros conseguidos por la Lepra, más allá del encuentro ante el Tatengue en el Bautista Gargantini: “Lo que hemos hecho aquí en Mendoza no sólo a nivel nacional, sino también internacional, es un proceso muy bonito".

independiente union El colombiano destacó el trabajo del equipo a pesar de la derrota con Unión.

"Somos un equipo muy humilde y nadie creía en nosotros. Confiamos mucho en el grupo que tenemos", agregó.

Sebastián Villa habló sobre su futuro A la espera del anuncio de la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026, el futbolista dio detalles de su continuidad en el Parque y admitió que habló con dirigentes de Boca: “Tuve la oportunidad de hablar hace poquito con (Mauricio) Chicho Serna y quedamos en seguir hablando. (Juan Román) Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie".