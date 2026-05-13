Talleres anunció de manera inusual la salida de Carlos Tevez tras la eliminación ante Belgrano: el video

Luego de clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura , Carlos Tevez tenía todas las fichas puestas para seguir siendo el DT de Talleres de Córdoba de cara al segundo semestre del año. Incluso, hace unas semanas atrás, el propio entrenador manifestó públicamente su intención de continuar en el club.

Sin embargo, la dolorosa derrota y eliminación en el clásico frente a Belgrano hicieron que la dirigencia encabezada por Andrés Fassi cambiara de decisión. Ante ello, este miércoles por la mañana el Matador tomó la decisión de no renovarle su contrato que vencía el próximo 30 de junio y anunció que el Apache dejará de ser el entrenador del primer equipo y lo hizo a través de un inusual video en sus redes oficiales.

En el video se puede ver a Andrés Fassi junto a Tevez sentados en una sala y allí el mandamás del conjunto cordobés le dedicó unas sentidas palabras: “Carlitos, hace un año nos juntábamos acá porque iniciábamos un ciclo muy complicado… Te llamamos y en menos de 24 horas estuviste acá haciéndote cargo del equipo. Cumplimos el objetivo y empezamos un período de renovación del plantel… Finaliza tu contrato, agradecerte, la gratitud eterna de Talleres. Es un hasta luego. El fútbol nos volverá a juntar”.

Luego fue el turno del entrenador, quien dejó un mensaje de agradecimiento hacia la institución y los hinchas, y también destacó que Talleres se encuentra en el 8° lugar en la Tabla Anual y en puestos de Copa Sudamericana: "Gracias a todo el pueblo de Talleres por dejarme ser parte de esta familia tan hermosa. Pasé un año muy lindo. Hoy los caminos se separan porque es lo que el club y yo decidimos de común acuerdo. Agradecerte a vos por darme la oportunidad de dirigir un club tan grande como Talleres. Me llamaron para salvarnos del descenso y los dejamos en una copa internacional, así que es un hasta luego".

El motivo por el cual Talleres decidió no renovarle a Tevez

La derrota frente al Belgrano no solo golpeó por el resultado, sino también por la imagen que dejó Talleres de Córdoba en el partido más importante de su semestre. El equipo mostró una versión muy por debajo de lo esperado en un encuentro decisivo y eso terminó modificando de manera contundente el rumbo de las conversaciones entre Carlos Tevez y la dirigencia. La sensación que dejó el clásico fue clave para que ambas partes coincidieran en ponerle punto final al ciclo una vez concluido el contrato.

Carlos Tevez, DT de Talleres vs Independiente Carlos Tevez ya no es más el DT de Talleres de Córdoba. FotoBaires

Desde la conducción del club analizaron no solo la caída en el clásico, sino también el rendimiento general de un semestre marcado por la irregularidad, con altibajos futbolísticos y sin una identidad de juego consolidada, más allá de algunos pasajes positivos que le permitieron al equipo meterse entre los mejores de su zona en el Torneo Apertura. De acuerdo a la versión de la dirigencia, fue el propio Tevez quien tomó la decisión de no renovar su vínculo con la institución cordobesa.

El comunicado oficial de Talleres anunciando la salida de Tevez