La chicana de Enzo Pérez sobre Boca a un auxiliar que le pidió la camiseta de Argentinos: "No la vas a querer"

Tras clasificarse a las semifinales del Apertura, Enzo Pérez bromeó sobre el cuadro de la Ribera con uno de los auxiliares que le pidió su camiseta.

Argentinos Juniors mantiene latente el sueño de volver a ser campeón. El equipo dirigido por Nicolás Diez batalló durante 120 minutos, pero logró meterse en las semifinales del Torneo Apertura tras vencer 1-0 al Huracán de Diego Martínez en el Diego Armando Maradona.

En un partido donde hubo más roce que fútbol, el Bicho aprovechó la única ocasión clara que tuvo durante todo el compromiso. A los 94’ del PT extra, Tomás Molina (exfutbolista del Globo) conectó un gran cabezazo al ángulo para que los hinchas del cuadro de la Paternal deliren y festejen el pase a la siguiente instancia del certamen local.

Tras el final del partido, los jugadores de Argentinos festejaron con su público y cuando se retiraban rumbo al vestuario algunos auxiliares y fanáticos ubicados en la platea comenzaron a pedirle la camiseta y los shorts a los futbolistas. Uno de los que recibió el pedido fue Enzo Pérez, histórico jugador de River, quien no dudó en aprovechar la situación para chicanear a Boca.

La chicana de Enzo Pérez sobre Boca a un auxiliar que le pidió la camiseta de Argentinos La chicana de Enzo Pérez sobre Boca a un auxiliar que le pidió la camiseta de Argentinos X @TNTSportsAR

Rumbo al vestuario, el exfutbolista de la Selección argentina lanzó una frase burlándose del cuadro de la Ribera por los colores de la camiseta alternativa del Bicho (era azul y dorada): "No la vas a querer, tiene los colores de Boca", dijo el ex River cuando el auxiliar le quería sacar su casaca.