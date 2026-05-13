Gerard Piqué pronosticó quiénes jugarán la final del Mundial 2026 y sorprendió con "la gran decepción"
Gerard Piqué mencionó cuáles serán las dos selecciones que disputen la final de la Copa del Mundo y sorprendió a todos al mencionar la gran decepción.
A poco más de un año para el inicio del Mundial 2026, Gerard Piqué se animó a jugar su propio partido fuera de la cancha y dejó varias predicciones que no tardaron en generar repercusión. El exdefensor del Barcelona y campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 eligió a sus candidatos para la gran final, quien será la gran decepción y la revelación, y sorprendió al dejar afuera de la discusión principal a la Selección argentina.
Entre sus apuestas más llamativas, Piqué señaló a Armando “Hormiga” González como el jugador revelación del torneo. El delantero de Chivas de Guadalajara aparece como una de las esperanzas ofensivas de México, que será anfitrión de la competencia y compartirá el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
Siguiendo en el plano individual, el excentral catalán no dudó en destacar a dos figuras europeas. Según su mirada, Lamine Yamal será el mejor futbolista más del campeonato, mientras que Kylian Mbappé terminará como máximo artillero. El atacante francés, campeón en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, buscará volver a llevar a Francia a lo más alto.
Gerard Piqué pronosticó cómo será la final del Mundial y sorprendió con la gran decepción
Por otro lado, Gerard Piqué también se animó a anticipar decepciones y sorpresas. Para él, la Selección de Brasil no estará a la altura de las expectativas pese a la ilusión que genera el proyecto encabezado por Carlo Ancelotti, mientras que Marruecos volverá a transformarse en una de las grandes historias del certamen, tras su histórica semifinal en la última Copa del Mundo.
Sin embargo, una de las ausencias más resonantes en sus pronósticos fue la de la Selección argentina. El excompañero de Lionel Messi no incluyó al vigente campeón del mundo entre los máximos candidatos al título y aseguró que la gran final será protagonizada por España y Francia, con consagración para La Furia Roja.
Aunque el pronóstico generó impacto, el detalle no menor quedó marcado por el propio cuadro del Mundial 2026: si españoles y franceses finalizan líderes de sus respectivos grupos, el posibilidad de cruzarse en la final quedaría descartada, ya que se enfrentarían en semifinales.