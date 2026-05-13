Gerard Piqué pronosticó quiénes jugarán la final del Mundial 2026 y sorprendió con "la gran decepción"

Gerard Piqué mencionó cuáles serán las dos selecciones que disputen la final de la Copa del Mundo y sorprendió a todos al mencionar la gran decepción.

Gerard Piqué dio a sus favoritos para el Mundial 2026 y sorprendió con la decepción. Foto: Getty Images

A poco más de un año para el inicio del Mundial 2026, Gerard Piqué se animó a jugar su propio partido fuera de la cancha y dejó varias predicciones que no tardaron en generar repercusión. El exdefensor del Barcelona y campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 eligió a sus candidatos para la gran final, quien será la gran decepción y la revelación, y sorprendió al dejar afuera de la discusión principal a la Selección argentina.

Entre sus apuestas más llamativas, Piqué señaló a Armando “Hormiga” González como el jugador revelación del torneo. El delantero de Chivas de Guadalajara aparece como una de las esperanzas ofensivas de México, que será anfitrión de la competencia y compartirá el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Gerard Pique 2434748 Barcelona 132434.jpg Gerard Piqué lanzó algunos pronósticos para el Mundial 2026. EFE

Siguiendo en el plano individual, el excentral catalán no dudó en destacar a dos figuras europeas. Según su mirada, Lamine Yamal será el mejor futbolista más del campeonato, mientras que Kylian Mbappé terminará como máximo artillero. El atacante francés, campeón en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, buscará volver a llevar a Francia a lo más alto.

Gerard Piqué pronosticó cómo será la final del Mundial y sorprendió con la gran decepción Por otro lado, Gerard Piqué también se animó a anticipar decepciones y sorpresas. Para él, la Selección de Brasil no estará a la altura de las expectativas pese a la ilusión que genera el proyecto encabezado por Carlo Ancelotti, mientras que Marruecos volverá a transformarse en una de las grandes historias del certamen, tras su histórica semifinal en la última Copa del Mundo.