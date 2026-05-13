River y Gimnasia se miden en el Monumental por un lugar en las semifinales del Apertura: hora y TV

River Plate recibe este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un partido que definirá a uno de los semifinalistas del certamen. El encuentro se llevará a cabo desde las 21:30 en el estadio Monumental y contará con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. La transmisión será a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

River llega a esta instancia después de una clasificación muy sufrida frente a San Lorenzo de Almagro. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet estuvo dos veces en desventaja y además sobrevivió a dos penales en contra gracias a las intervenciones del arquero Santiago Beltrán.

Santiago Beltrán fue fundamental en el triunfo de River Plate ante San Lorenzo.

Todo River corre para abrazar a Santiago Beltrán, el héroe en los penales en la infartante clasificación ante San Lorenzo.

El equipo de Núñez intentará aprovechar la localía para meterse entre los cuatro mejores del campeonato. Después de una serie cargada de tensión en octavos de final, River apuesta a mejorar su rendimiento y sostener la eficacia que mostró en los momentos decisivos.

Uno de los puntos altos en la clasificación anterior fue justamente Beltrán, quien respondió en situaciones determinantes y terminó siendo una de las figuras del partido ante San Lorenzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2053896890492572042&partner=&hide_thread=false , gigante en los penales y #JugadorPowerade de la clasificación frente a San Lorenzo. pic.twitter.com/OMim3NpAxQ — River Plate (@RiverPlate) May 11, 2026

Para este encuentro, Coudet mantendría una base similar con nombres de experiencia como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi dentro del equipo titular.

Gimnasia llega con una racha positiva

Del otro lado estará un Gimnasia que atraviesa uno de sus mejores momentos en el torneo. El conjunto platense logró avanzar a cuartos de final tras derrotar 1-0 como visitante a Club Atlético Vélez Sarsfield gracias al gol de Marcelo Torres.

Además, desde la llegada de Ariel Pereyra como entrenador, el “Lobo” consiguió ganar todos los partidos que disputó, una racha que renovó la ilusión de sus hinchas en el Torneo Apertura.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.