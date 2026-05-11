El tremendo elogio de un histórico arquero de la Selección argentina y River a Santiago Beltrán: "Es una realidad"

El presente de Santiago Beltrán ya dejó de ser una simple sorpresa y empieza a consolidarse como una de las grandes apariciones del fútbol argentino. Después de su actuación decisiva ante San Lorenzo, donde atajó dos penales en la serie que clasificó a River a los cuartos de final del Torneo Apertura, el joven arquero recibió un respaldo de enorme peso: el de Sergio Goycochea .

El histórico exarquero del Millonario y de la Selección argentina, figura inolvidable en el Mundial de Italia 1990, habló sobre el crecimiento del jugador de 21 años y aseguró que lo mostrado hasta ahora ya no puede tomarse como algo pasajero. “Ya deja de ser sorpresa lo de Beltrán . En un momento pensábamos ‘bueno, era un partido’, después hay que esperar los cinco, después hay que esperar los 10, después hay que esperar los partidos importantes… y son todos obstáculos que va dejando atrás, o sea, esa es la realidad”, manifestó en diálogo con Olé.

La actuación frente al Ciclón terminó de reforzar una sensación que viene creciendo desde hace varios meses en Núñez. Beltrán no sólo respondió en partidos importantes, sino que además lo hizo mostrando una personalidad poco habitual para alguien de su edad y con el peso que implica ocupar el arco de River . Para Goyco, justamente ahí aparece uno de los puntos más destacados del juvenil.

“Más allá de las atajadas, lo que uno veía desde el primer momento era una gran serenidad, personalidad para ocupar un arco que es muy grande. Y sobre todo teniendo que convivir con la comparación de la gran trayectoria de Armani en el arco de River... Fue superando cada cuestión, no sé si la palabra es normalidad, pero con una suficiencia realmente increíble. Así que me parece que han sido todas confirmaciones y ya a esta altura tenemos que decir que no estás sólo ante un buen momento. Ya no es una rachita, es una realidad”.

La mirada del histórico arquero sobre la disputa del juvenil con Armani por el arco de River

Además del nivel mostrado bajo los tres palos, otro detalle que marca la dimensión del momento de Beltrán tiene que ver con el contexto que rodea al arco millonario. La presencia de Franco Armani, referente absoluto del club durante los últimos años, parecía dejar poco margen para pensar en un reemplazo natural. Sin embargo, el rendimiento del juvenil cambió completamente ese escenario.

“Con todo el respeto a la trayectoria de Armani, creo que dentro de todas las preocupaciones que pueda tener el mundo River, me parece que la vuelta de Armani ha dejado de ser una preocupación y eso es mucho. Porque dejar de preocuparte por la vuelta de una trayectoria semejante como la de Armani, me parece que es muy valioso eso”, concluyó Goycochea, dejando en claro que, para él, Beltrán ya se ganó definitivamente su lugar.