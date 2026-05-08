La fuerte queja de Coudet tras el agónico triunfo de River y una frase muy Gallardo: "Que la ambición..."

River sufrió más de la cuenta en Venezuela, pero terminó festejando sobre la hora. Chacho Coudet hizo su análisis y una frase que trajo recuerdos en Núñez.

El DT de River cuestionó la expulsión de Beltrán, defendió la postura ofensiva del equipo y empezó a jugar el clásico frente a San Lorenzo.

Eduardo Coudet habló con contundencia tras la victoria agónica de River Plate por 2-1 ante Carabobo por la Copa Sudamericana. En su primera frase, el entrenador apuntó directamente contra el arbitraje del paraguayo Derlis López y aseguró que la expulsión de Santiago Beltrán fue incorrecta.

“Para mí no es roja ni penal para ellos. El jugador de Carabobo le pegó a Juan Cruz Meza”, lanzó el DT, claramente molesto por algunas decisiones arbitrales. Luego, agregó: “En el primer tiempo creo que podríamos habernos ido ganando por tres goles. El arquero de ellos fue claramente la figura del partido”.

Chacho Coudet analizó el triunfo agónico de River en Venezuela Eduardo Coudet tras la victoria agónica en Venezuela Eduardo Coudet tras la victoria agónica en Venezuela ESPN

El Millonario terminó consiguiendo el triunfo gracias al gol agónico de Maximiliano Salas y quedó muy cerca de sellar la clasificación a los octavos de final. Sin embargo, el cierre fue dramático porque River terminó con un jugador menos y hasta tuvo que improvisar un arquero de emergencia.

Sobre esa situación, Coudet elogió a Matías Viña, quien ocupó el arco tras la expulsión de Santiago Beltrán. "Lo vi muy bien a Viña. Había dos o tres candidatos para atajar, pero había que pedirlo eh... Metimos a Germán Pezzella cerca, ya que Matías no estaba tan acostumbrado al juego aéreo”, explicó.