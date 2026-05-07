Con un gol de Salas en el último supiro, River venció 2-1 a Carabobo y quedó al borde de la clasificación

River derrotó a Carabobo por 2 a 1 sobre la hora en un partido con un final cargado de épica y que disputaron esta noche, en el estadio Polideportivo Misael Delgado, por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo argentino comenzó en ventaja con gol del volante Maximiliano Meza, a los 13 minutos del segundo tiempo, el mediocampista Matías Núñez igualó el partido de penal en 31 minutos y el delantero Maximiliano Salas le dio el triunfo final al equipo argentino , en el sexto y último minuto de descuento del partido.

La primera llegada del partido fue del equipo argentino, a los nueve minutos, con un disparo del mediocampista Juan Fernando Quintero desde el costado izquierdo del área grande, que salió a las manos del arquero Lucas Bruera.

El mediocampista de River, Santiago Lencina, encara frente a la marca del venezolano Tortolero.

Un minuto más tarde, un nuevo remate de Quintero desde el mismo sector, esta vez con la pierna derecha, fue bajo y centralizado, siendo detenido por el guardameta rival.

River volvió a generar peligro a los 21 minutos, con un remate de volea desde la medialuna del área grande del volante Giuliano Galoppo, con un disparo que ganó altura y no generó problemas para Lucas Bruera.

A los 24 minutos, una agresión con el antebrazo del defensor Ezequiel Neira en la cara del lateral Matías Viña, dentro del área, le dio un penal a la visita.

River tuvo el primero, pero a Juanfer Quintero le atajaron un penal

El penal atajado a Juanfer Quintero en Venezuela El penal atajado a Juanfer Quintero en Venezuela. DSports

Lucas Bruera, de gran primer tiempo, detuvo el disparo de Juanfer en la pena máxima, quien sacó un disparo bajo y poco direccionado, que el guardameta pudo desviar con ambas piernas, para luego detener sobre la línea.

En 29 minutos llegó River nuevamente, con un remate desde el costado derecho del extremo Santiago Lencina, que el guardameta de Carabobo despejó de gran manera sobre su palo izquierdo.

Cuando iban 35 minutos el peligro lo generó el lateral Fabricio Bustos, cuyo disparo alto al segundo palo fue desviado por Bruera por encima del travesaño.

Cuatro minutos más tarde tuvo su primer acercamiento el local, con un tiro libre al borde del área ejecutado por el delantero Edson Tortolero, que se fue muy cerca del travesaño.

El local se quedó con un hombre menos en el tercer minuto de descuento de la primera parte, luego de un duro impacto con la suela del mediocampista Edson Castillo sobre la tibia del delantero Joaquín Freitas.

River abrió el marcador en su primera llegada del segundo tiempo, a los 13 minutos, luego de un tiro de esquina que llegó al primer palo para el cabezazo de Maximiliano Meza, con un tiro que dio en el travesaño antes de cruzar la línea de gol.

Maxi Meza puso el 1-0 para River

Embed ¡GOL DE RIVER! Maxi Meza le ganó a todos en las alturas y marcó el 1-0 sobre Carabobo en Venezuela. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/LUzI1eAWUD — DSPORTS (@DSports) May 8, 2026

Carabobo se encontró con un penal a los 27 minutos de la segunda etapa, luego de que el mediocampista Juan Cruz Meza impacte con los tapones en el tobillo derecho del delantero Joshuan Berrios.

El mismo fue ejecutado por el volante Matías Núñez, cuyo remate suave entró contra el palo izquierdo del arquero Santiago Beltrán, que estuvo a pocos centímetros de quedarse con el disparo.

Carabobo lo empató de penal

Embed ¡LO EMPATÓ CARABOBO!



Núñez, de penal, firmó el 1-1 del cuadro venezolano ante River.



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A los 40 minutos del segundo tiempo, el arquero Santiago Beltrán vio la roja por una falta en la que, luego de la revisión en el VAR, el árbitro Derlis López juzgó al guardameta como último hombre. Como el “Millonario” ya había gastado todos los cambios, Matías Viña tuvo que ponerse los guantes y ocupar el arco.

Expulsado Beltrán: Viñas ocupó el arco porque no había más cambios

En el sexto y último minuto de descuento, un pase largo desde la banda izquierda del defensor Facundo González habilitó el desmarque a la espalda de Maximiliano Salas, que aprovechó el pique alto de la pelota para definir por encima de la salida de Bruera y marcar el 2-1 agónico.

Embed ¡¡EXPULSADO BELTRÁN EN RIVER!!



El arquero del Millonario salió lejos, bajó a Berríos de una barrida y vio la roja tras la revisión en el VAR.



¡ATAJARÁ VIÑA!



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En el sexto y último minuto de descuento, un pase largo desde la banda izquierda del defensor Facundo González habilitó el desmarque a la espalda de Maximiliano Salas, que aprovechó el pique alto de la pelota para definir por encima de la salida de Bruera y marcar el 2-1 agónico.

Maxi Salas firmó el triunfo de River con una definición agónica

El gol agónico de Maxi Salas en Venezuela El gol agónico de Maxi Salas en Venezuela DSports

Con la victoria, el equipo que dirige Eduardo “Chacho” Coudet se mantiene en el primer lugar del grupo, con 10 puntos, mientras que el local es segundo con cuatro unidades menos.

En la próxima fecha, River recibirá a Red Bull Bragantino el miércoles 20 de mayo a las 21:30 en un partido fundamental: si el “Millonario” empata asegurará la clasificación, mientras que un triunfo le garantizaría el primer lugar de la zona. Por su lado, Carabobo se medirá con un Blooming casi eliminado el jueves 21 de mayo, a la misma hora.

Fuente: NA

El minuto a minuto de River vs Carabobo