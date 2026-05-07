Qué necesita River para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Un triunfo ante Carabobo dejaría a River a un paso de la siguiente instancia y muy cerca de hacerlo como 1° de grupo. En cambio, una derrota lo complicaría.

Aunque Eduardo Coudet decidió preservar a gran parte de los titulares pensando en los octavos de final del Torneo Apertura, el compromiso de esta noche frente a Carabobo puede ser determinante para River Plate en la Copa Sudamericana. El Millonario necesita sumar para sostener su liderazgo y acercarse a la clasificación directa.

Actualmente, River encabeza el Grupo H con siete puntos, aunque la diferencia con sus perseguidores sigue siendo corta. En este formato, únicamente el primero avanza directamente a los octavos de final, mientras que el segundo debe disputar un repechaje frente a un equipo proveniente de la Copa Libertadores.

Esa posibilidad es justamente la que el cuerpo técnico quiere evitar. Más allá de la rotación y del desgaste físico acumulado por la seguidilla de partidos, en Núñez consideran fundamental encaminar cuanto antes el pase a la siguiente instancia y evitar cruces incómodos en una ronda extra.

Formación River Fecha 3 Copa Sudamericana 2026 camiseta suplente River se juega parte de la clasificación a los octavos de la Sudamericana en su visita a Carabobo. EFE Por eso, incluso con varios suplentes en cancha, River afrontará el encuentro con máxima seriedad. Entre la pelea por el Apertura y la exigencia internacional, el equipo de Coudet entra en una etapa decisiva de la temporada, donde cada punto empieza a tener un peso mucho mayor.