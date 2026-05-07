Qué necesita River para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana
Un triunfo ante Carabobo dejaría a River a un paso de la siguiente instancia y muy cerca de hacerlo como 1° de grupo. En cambio, una derrota lo complicaría.
Aunque Eduardo Coudet decidió preservar a gran parte de los titulares pensando en los octavos de final del Torneo Apertura, el compromiso de esta noche frente a Carabobo puede ser determinante para River Plate en la Copa Sudamericana. El Millonario necesita sumar para sostener su liderazgo y acercarse a la clasificación directa.
Actualmente, River encabeza el Grupo H con siete puntos, aunque la diferencia con sus perseguidores sigue siendo corta. En este formato, únicamente el primero avanza directamente a los octavos de final, mientras que el segundo debe disputar un repechaje frente a un equipo proveniente de la Copa Libertadores.
Esa posibilidad es justamente la que el cuerpo técnico quiere evitar. Más allá de la rotación y del desgaste físico acumulado por la seguidilla de partidos, en Núñez consideran fundamental encaminar cuanto antes el pase a la siguiente instancia y evitar cruces incómodos en una ronda extra.
Por eso, incluso con varios suplentes en cancha, River afrontará el encuentro con máxima seriedad. Entre la pelea por el Apertura y la exigencia internacional, el equipo de Coudet entra en una etapa decisiva de la temporada, donde cada punto empieza a tener un peso mucho mayor.
Los escenarios posibles de River en la Copa Sudamericana
- Si le gana a Carabobo: Un triunfo llevaría al Millonario a los 10 puntos, con cuatro de ventaja sobre su Carabobo y potencialmente sobre Bragantino, que podría llegar a 6 puntos en caso de vencer a Blooming en Bolivia. Lo dejaría a un paso de asegurarse el grupo y pasar directo a octavos.
- Si empata en Venezuela: La importancia de sacar un punto dependerá de lo que haga Bragantino. Si el conjunto brasileño vence a Blooming, entonces River será líder con 8, seguido de Carabobo, con 7 y del equipo paulista, con 6. Todos apretados y muy poco margen de error para las dos fechas restantes.
- Si pierde con Carabobo: Una derrota en Valencia sería un dolor de cabeza mayúsculo para Coudet. El Millonario perdería la cima del grupo y aún ganando los dos partidos restantes solo se garantizaría un lugar en el desempate por los octavos de final. Si encima gana Bragantino, estarán a un punto de diferencia y el partido entre ambos en el Monumental sería trascendental.