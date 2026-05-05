Se confirmaron los árbitros de los octavos de final del Torneo Apertura 2026: quién dirige a Boca y River

La Liga Profesional confirmó los árbitros que estarán a cargo de dirigir la primera llave de los Playoffs del Apertura.

Pablo Echavarría dirigirá el partido entre Boca y Huracán, el sábado a las 19 en la Bombonera.

Los 16 clubes clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 conocen ya a los árbitros encargados de impartir justicia en cada cruce, que significará el primer partido eliminatorio en el camino al título. Pablo Echavarría fue designado para el partido entre Boca y Huracán, mientras que Sebastián Zunino dirigirá River – San Lorenzo.

Además, la programación de los partidos “mata-mata” llenarán de fútbol el próximo fin de semana: los ocho encuentros fueron repartidos equitativamente entre el sábado 9 de mayo y el domingo 10.

A algunos días del comienzo de la fase de playoffs del Torneo Apertura, con varios de sus integrantes disputando la cuarta fecha de las copas internacionales, tanto Libertadores como Sudamericana, fueron confirmadas las ternas arbitrales de los duelos.

Programación confirmada para los octavos de final del Torneo Apertura Embed #Programación | Agenda confirmada para los #OctavosDeFinal del #TorneoMercadoLibre 2026 https://t.co/QSgLegW8FX pic.twitter.com/BmwINh65Qc — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 5, 2026 Con una racha de 13 partidos invicto en el fútbol local, además de haber cerrado el torneo con tres triunfos consecutivos, Boca quedó a un punto de terminar en el primer puesto de la zona A y deberá jugar ante Huracán, séptimo en el grupo B y dirigido por su exentrenador Diego Martínez, con arbitraje de Pablo Echavarría y Gastón Monsón Brizuela, desde el VAR.

Por su lado, River se enfrentará a San Lorenzo el domingo a las 19:00, en un duelo de equipos que disputan la Sudamericana, que se llevará a cabo en el estadio Monumental, con Sebastián Zunino como juez principal y la asistencia de Silvio Trucco, en el VAR.