Se confirmaron los árbitros de los octavos de final del Torneo Apertura 2026: quién dirige a Boca y River
La Liga Profesional confirmó los árbitros que estarán a cargo de dirigir la primera llave de los Playoffs del Apertura.
Los 16 clubes clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 conocen ya a los árbitros encargados de impartir justicia en cada cruce, que significará el primer partido eliminatorio en el camino al título. Pablo Echavarría fue designado para el partido entre Boca y Huracán, mientras que Sebastián Zunino dirigirá River – San Lorenzo.
Además, la programación de los partidos “mata-mata” llenarán de fútbol el próximo fin de semana: los ocho encuentros fueron repartidos equitativamente entre el sábado 9 de mayo y el domingo 10.
A algunos días del comienzo de la fase de playoffs del Torneo Apertura, con varios de sus integrantes disputando la cuarta fecha de las copas internacionales, tanto Libertadores como Sudamericana, fueron confirmadas las ternas arbitrales de los duelos.
Programación confirmada para los octavos de final del Torneo Apertura
Con una racha de 13 partidos invicto en el fútbol local, además de haber cerrado el torneo con tres triunfos consecutivos, Boca quedó a un punto de terminar en el primer puesto de la zona A y deberá jugar ante Huracán, séptimo en el grupo B y dirigido por su exentrenador Diego Martínez, con arbitraje de Pablo Echavarría y Gastón Monsón Brizuela, desde el VAR.
Por su lado, River se enfrentará a San Lorenzo el domingo a las 19:00, en un duelo de equipos que disputan la Sudamericana, que se llevará a cabo en el estadio Monumental, con Sebastián Zunino como juez principal y la asistencia de Silvio Trucco, en el VAR.
Sebastián Zunino será el encargado del clásico River Plate - San Lorenzo
Además, el domingo desde las 15:00, Independiente visitará a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito con la conducción de Yael Falcón Pérez y Lucas Novelli, en el videoarbitraje, y Racing jugará el mismo día, a partir de las 17 y ante Estudiantes, con la dirección de Sebastián Martínez Beligoy y, desde Ezeiza, José Carreras.
En el último turno del sábado, a las 21:30, Independiente Rivadavia, líder de la zona B y la tabla anual, deberá medirse con Unión, como local, con Luis Lobo Medina como juez y Héctor Paletta como árbitro VAR.
Las ternas completas y televisación en orden cronológico:
Sábado 9 de mayo
16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
21.30 Independiente Rivadavia (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Domingo 10 de mayo
15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco
Fuente: NA