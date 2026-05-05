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Se confirmaron los árbitros de los octavos de final del Torneo Apertura 2026: quién dirige a Boca y River

La Liga Profesional confirmó los árbitros que estarán a cargo de dirigir la primera llave de los Playoffs del Apertura.

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Pablo Echavarría dirigirá el partido entre Boca y Huracán, el sábado a las 19 en la Bombonera.

Pablo Echavarría dirigirá el partido entre Boca y Huracán, el sábado a las 19 en la Bombonera.

NA

Los 16 clubes clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 conocen ya a los árbitros encargados de impartir justicia en cada cruce, que significará el primer partido eliminatorio en el camino al título. Pablo Echavarría fue designado para el partido entre Boca y Huracán, mientras que Sebastián Zunino dirigirá River – San Lorenzo.

Además, la programación de los partidos “mata-mata” llenarán de fútbol el próximo fin de semana: los ocho encuentros fueron repartidos equitativamente entre el sábado 9 de mayo y el domingo 10.

A algunos días del comienzo de la fase de playoffs del Torneo Apertura, con varios de sus integrantes disputando la cuarta fecha de las copas internacionales, tanto Libertadores como Sudamericana, fueron confirmadas las ternas arbitrales de los duelos.

Programación confirmada para los octavos de final del Torneo Apertura

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Con una racha de 13 partidos invicto en el fútbol local, además de haber cerrado el torneo con tres triunfos consecutivos, Boca quedó a un punto de terminar en el primer puesto de la zona A y deberá jugar ante Huracán, séptimo en el grupo B y dirigido por su exentrenador Diego Martínez, con arbitraje de Pablo Echavarría y Gastón Monsón Brizuela, desde el VAR.

Por su lado, River se enfrentará a San Lorenzo el domingo a las 19:00, en un duelo de equipos que disputan la Sudamericana, que se llevará a cabo en el estadio Monumental, con Sebastián Zunino como juez principal y la asistencia de Silvio Trucco, en el VAR.

Sebastián Zunino será el encargado del clásico River Plate - San Lorenzo

Sebastián Zunino
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Sebastián Zunino será el árbitro de River-San Lorenzo en el Monumental.

Además, el domingo desde las 15:00, Independiente visitará a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito con la conducción de Yael Falcón Pérez y Lucas Novelli, en el videoarbitraje, y Racing jugará el mismo día, a partir de las 17 y ante Estudiantes, con la dirección de Sebastián Martínez Beligoy y, desde Ezeiza, José Carreras.

En el último turno del sábado, a las 21:30, Independiente Rivadavia, líder de la zona B y la tabla anual, deberá medirse con Unión, como local, con Luis Lobo Medina como juez y Héctor Paletta como árbitro VAR.

Las ternas completas y televisación en orden cronológico:

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero

21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez

21.30 Independiente Rivadavia (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

Fuente: NA

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