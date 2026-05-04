Playoffs del Torneo Apertura 2026: así quedaron confirmados los cruces y cómo es el camino hacia la final

La definición del Torneo Apertura 2026 está en marcha: te mostramos cómo quedaron los enfrentamientos de octavos de final.

La etapa regular del Torneo Apertura quedó atrás y los cruces de octavos de final están definidos. Solo restaba un lugar en la Zona A, que finalmente quedó en manos de Unión de Santa Fe tras la caída de Defensa y Justicia ante Gimnasia de Mendoza. Mientras que a Instituto de Córdoba no le alcanzó con su victoria en Río Cuarto para superar la diferencia de goles del Tatengue.

En lo más alto, Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata se aseguraron el primer puesto en sus grupos, mientras que Boca y River terminaron como escoltas. A ellos se sumaron Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing.

Así quedó el cuadro de octavos de final del Torneo Apertura Los cruces del Apertura

El cuadro quedó dividido en dos caminos bien marcados. De un lado aparecen duelos como Estudiantes vs Racing, Rosario Central vs Independiente, Vélez vs Gimnasia y River vs San Lorenzo, con posibles cruces pesados en cuartos y semis.

Del otro lado, el recorrido incluye a Independiente Rivadavia vs Unión, Talleres vs Belgrano, Argentinos vs Lanús y Boca vs Huracán. Un sector que, en la previa, asoma más parejo pero no menos competitivo.