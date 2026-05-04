Ni Delfino, ni Broggi: Godoy Cruz ya tiene entrenador

Godoy Cruz ya tiene nuevo DT: se definió entre varios candidatos y el domingo estará en el banco ante Racing de Córdoba.

Godoy Cruz ya tiene nuevo entrenador. Finalmente, Pablo De Muner se quedó con el puesto en una carrera que también tenía en consideración a otros nombres como Iván Delfino y Ariel Broggi. La decisión no fue casual y De Muner era un viejo anhelo de la dirigencia encabezada por José Mansur.

Esta vez, las condiciones se alinearon y el acuerdo se cerró de palabra. El nuevo DT llegará a Mendoza en las próximas horas y será presentado oficialmente de inmediato. La idea es clara: que tenga un primer contacto rápido con el plantel y que el domingo ya esté en el banco de suplentes cuando Godoy Cruz enfrente a Racing de Córdoba.

Pablo De Muner y su análisis tras el 0-4 ante Boca. Foto: @ClubDefensayJus Pablo De Muner dirigió dos veces Defensa y Justicia: @ClubDefensayJus

De Muner llega a Godoy Cruz para reencauzar el rumbo De Muner viene de trabajar en Brasil como ayudante de campo en Botafogo, pero cuenta con experiencia como entrenador principal en distintos escenarios. Dirigió a Defensa y Justicia y San Martín de Tucumán donde peleó el ascenso, también tuvo pasos por el fútbol peruano y boliviano. Además, conoce bien Mendoza: su debut como DT fue en Independiente Rivadavia, en la Primera Nacional.

Con este movimiento, Godoy Cruz busca un golpe de efecto inmediato. Un cambio de aire, una nueva conducción y la necesidad urgente de reencauzar el rumbo. El ciclo ya empezó… y no hay tiempo que perder.