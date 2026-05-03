La tajante afirmación de Mariano Toedtli sobre su continuidad en Godoy Cruz
El director técnico de Godoy Cruz habló luego del empate ante Deportivo Morón y se refirió a su presente en el club.
Luego del empate ante Deportivo Morón por 2 a 2, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Primera Nacional, el entrenador de Godoy Cruz Mariano Toedtli habló en rueda de prensa, analizó el rendimiento de su equipo y fue tajante a la hora de hablar sobre su continuidad al frente del Tomba.
Tras la igualdad ante el puntero de la zona A, que es la tercera de forma consecutiva para el Bodeguero, el director técnico cordobés se refirió al desarrollo del encuentro y admitió que “la sensación es de tristeza, por cómo se dio el partido, por cómo nos pusimos dos veces encima en el marcador y por esos detalles que siempre se nos van los resultados”
En relación a los cambios que realizó en el segundo tiempo, Toedtli señaló que quería “buscar frescura con gente un poco más ofensiva. Morón también armó una línea de cinco, por eso nos costaba un poco. Queríamos intentar ser un poco más ofensivos e intentar tener más situaciones de gol, que era lo que necesitábamos y que de hecho las tuvimos, pero no entró”.
La tajante afirmación de Mariano Toedtli sobre su continuidad
El director técnico de Godoy Cruz también hizo referencia a su continuidad al frente del Tomba, teniendo en cuenta que el equipo alcanzó los cuatro encuentros sin victorias: “Con los jugadores estamos en un continuo diálogo y ellos creen en el trabajo que se está haciendo”.
Sobre el respaldo de parte de la dirigencia, el entrenador fue tajante: “Me han dado todo su apoyo”. Por lo pronto, salvo una decisión que tome la institución este lunes, Toedtli continuará en el cargo y dirigirá al equipo el próximo domingo, cuando el Bodeguero reciba a Racing de Córdoba por la fecha 13.