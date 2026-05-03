La tajante afirmación de Mariano Toedtli sobre su continuidad en Godoy Cruz

El director técnico de Godoy Cruz habló luego del empate ante Deportivo Morón y se refirió a su presente en el club.

Mariano Toedtli se refirió a su futuro en el club frente al complejo momento del equipo.

Luego del empate ante Deportivo Morón por 2 a 2, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Primera Nacional, el entrenador de Godoy Cruz Mariano Toedtli habló en rueda de prensa, analizó el rendimiento de su equipo y fue tajante a la hora de hablar sobre su continuidad al frente del Tomba.

Tras la igualdad ante el puntero de la zona A, que es la tercera de forma consecutiva para el Bodeguero, el director técnico cordobés se refirió al desarrollo del encuentro y admitió que “la sensación es de tristeza, por cómo se dio el partido, por cómo nos pusimos dos veces encima en el marcador y por esos detalles que siempre se nos van los resultados”

godoy cruz vs moron (9) Godoy Cruz estuvo dos veces arriba en el marcador, pero sigue sin poder ganar. Alf Ponce Mercado / MDZ

En relación a los cambios que realizó en el segundo tiempo, Toedtli señaló que quería “buscar frescura con gente un poco más ofensiva. Morón también armó una línea de cinco, por eso nos costaba un poco. Queríamos intentar ser un poco más ofensivos e intentar tener más situaciones de gol, que era lo que necesitábamos y que de hecho las tuvimos, pero no entró”.

La tajante afirmación de Mariano Toedtli sobre su continuidad El director técnico de Godoy Cruz también hizo referencia a su continuidad al frente del Tomba, teniendo en cuenta que el equipo alcanzó los cuatro encuentros sin victorias: “Con los jugadores estamos en un continuo diálogo y ellos creen en el trabajo que se está haciendo”.