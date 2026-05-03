Con un clásico confirmado, así están los cruces de octavos de final del Torneo Apertura 2026

Con 15 equipos de 16 ya clasificados, solo queda un lugar por definirse en la Zona A y el cuadro empieza a tomar forma con posibles duelos fuertes en playoffs.

Se juega la última fecha del Torneo Apertura 2026 y el mapa de los octavos de final ya está casi completo. Con 15 equipos asegurados, resta apenas un lugar en la Zona A, mientras que los cruces comienzan a perfilarse con enfrentamientos picantes.

En lo más alto, Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata se quedaron con sus grupos y tendrán la ventaja de definir como locales en todas las instancias previas a la final. Junto a ellos, ya están clasificados River, Argentinos, Vélez, Boca, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing.

Cómo serían los cruces del Torneo Apertura 2026 Si el torneo terminara hoy, los cruces de octavos serían: Estudiantes vs Racing, Rosario Central vs Independiente, River vs San Lorenzo y Vélez vs Gimnasia por un lado del cuadro. Del otro, Independiente Rivadavia vs Unión, Talleres vs Belgrano, Boca vs Huracán y Argentinos vs Lanús.

Los cruces del Apertura

Lo único que falta definir es el último clasificado de la Zona A. Hoy ese lugar lo ocupa Unión con 21 puntos, pero Defensa y Justicia aún tiene chances si vence a Gimnasia de Mendoza. Para meterse, el Halcón deberá ganar y además mejorar su diferencia de gol para desplazar a San Lorenzo.