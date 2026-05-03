¡Sorpresa! Colapinto terminó 7° en el GP de Miami y logró el mejor puesto de su carrera en la F1: el motivo

Horas después de concluir la carrera en Estados Unidos, Franco Colapinto recibió una gran noticia: subió un puesto y logró su mejor actuación en la Máxima.

El gran fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami terminó siendo aún mejor de lo esperado. Horas después de finalizada la carrera de la Fórmula 1, se conoció una fuerte sanción contra Charles Leclerc que modificó la clasificación final.

El piloto argentino había cruzado la meta en la octava posición, cerrando una actuación muy sólida durante todo el fin de semana. Sin embargo, los comisarios de la FIA revisaron una maniobra peligrosa del corredor de Ferrari en las vueltas finales y decidieron aplicarle una penalización de 20 segundos.

La maniobra de Charles Leclerc por lo cual lo sancionaron 20 segundos en el GP de Miami Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051012105189429296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2051012105189429296%7Ctwgr%5E537609eba33a4b775f16c5676a0a9799dfe48a7c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Fformula-1%2Ffranco-colapinto-avanzo-al-septimo-lugar-en-el-gran-premio-de-miami-tras-una-dura-sancion-a-leclerc&partner=&hide_thread=false ¡SUSTO EN EL FINA! ¡Trompo y choque de Leclerc contra el muro! El piloto de Ferrari pudo seguir y terminó sexto.



#MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aPDZDTuaxV — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

Como consecuencia, Leclerc cayó del sexto al octavo puesto, cediendo también una posición frente a Lewis Hamilton. Esta decisión impactó directamente en el clasificador y benefició a varios pilotos que venían detrás.

Entre ellos, Colapinto, quien avanzó hasta el séptimo lugar y logró así su mejor resultado en la categoría. El piloto de Alpine superó su anterior marca personal, que había sido el octavo puesto conseguido en Azerbaiyán 2024 cuando corría para Williams.