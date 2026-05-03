La alegría de Franco Colapinto tras su histórico 7° puesto en el GP de Miami: "Feliz de haber encontrado el rumbo y sumar puntos"

Franco Colapinto hizo historia en Estados Unidos. El piloto argentino sumó seis puntos para Alpine al finalizar el GP de Miami en el 7° lugar tras una carrera monumental que quedó marcada por una conducción inteligente y una buena estrategia por parte de la escudería francesa.

Al principio parecía que el número 43 iba a sumar varios puntos, ya que tras la largada y una buena parte de la carrera había quedado en el cuarto puesto, pero tras ingresar a boxes y perder algunas posiciones con los McLaren, Ferrari y Mercedes, cayó hasta el 8° lugar (misma posición en la que largó).

A partir de ese momento, Franco manejó con inteligencia, no le plantó pelea a Verstappen cuando el tetracampeón del mundo lo sobrepasó, cuidó las gomas de la mejor manera posible, le sacó casi 15 segundos a Carlos Sainz (el 9°) y concluyó el GP de Miami en el octavo lugar.

No obstante, horas después de la carrera, la FIA tomó la decisión sancionar a Leclerc con 20 segundos de penalización y ante ello, Colapinto avanzó un lugar, terminó 7° y se llevó seis puntos de oro para Enstone tras el abandono de Pierre Gasly en el comienzo de la carrera .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2051056206756581735&partner=&hide_thread=false Charles Leclerc has been handed a post-race time penalty, dropping him to P8 in the Miami Grand Prix results



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La alegría de Franco Colapinto tras su histórico 7° puesto en el GP de Miami

La alegría de Franco Colapinto tras su histórico 8° puesto en el GP de Miami X @ESPN

Tras concluir la carrera en Miami, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y habló con los medios. Allí hizo un análisis de su performance y se mostró muy satisfecho por el resultado conseguido: "La largada fue muy complicada, algo pasó en el turbo que no tenía presión ni potencia y perdí cinco puestos, pero los pude recuperar en la 1 decidiendo bien y haciendo buenas primeras curvas, contento con eso y con mi performance", comenzó.

"Estoy contento por los puntos, por el esfuerzo, por haber traído las mejores, el chasis nuevo, un paquete nuevo que si bien no tenia el alerón de atrás tuvo mejoras grandes que me ayudaron a ser competitivo... Feliz de haber encontrado el rumbo y de haber sumado puntos", concluyó.