¡Colapinto histórico! Terminó en el 7° lugar en el GP de Miami y consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1

Carrerón. Esa es la palabra para describir la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami , que tuvo como flamante ganador a Kimi Antonelli de Mercedes. Tras un buen comienzo en el fin de semana donde terminó la carrera Sprint en el puesto 10° y clasificó 8°, el argentino vivió uno de sus mejores domingos como piloto profesional de la Fórmula 1 .

Después de otra gran largada, a pesar de un leve toque con Lewis Hamilton en la primera curva , el número 43 terminó la carrera en el Autódromo Internacional de Miami en el 8° puesto, pero tras la sanción de los comisarios a Leclerc terminó 7°, logró su mejor resultado en la Máxima y sumó seis puntos valiosísimos para Alpine .

ÚLTIMO MOMENTO - ¡¡PUESTO 7 PARA FRANCO COLAPINTO EN MIAMI!! Leclerc recibió una sanción de 20 segundos tras la carrera y el argentino sube una posición (suma 6 puntos para Alpine) ¡ES EL MEJOR PUESTO DE SU CARRERA EN FÓRMULA 1! pic.twitter.com/UpKC4KzlM1

Colapinto tuvo una carrera brillante. En el inicio ganó una posición tras una mala largada de Max Verstappen, quien tuvo un leve incidente y cayó hasta el 10° lugar. Luego, cuando el Safety Car salió a la pista por el brutal accidente de Pierre Gasly con Liam Lawson y el abandono de Isack Hadjar, la escudería francesa decidió que se quedara en pista (tenía gomas blandas) y en ese instante llegó a quedar 4°.

Video: el brutal accidente de Gasly con Lawson

El brutal accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami X @SC_ESPN

Sin embargo, con el correr de las vueltas fue perdiendo lugares con los Mercedes y las Ferraris. En ese precioso instante, Alpine llamó a Colapinto para cambiar su set de neumáticos y fue superado por Hamilton y Piastri por lo que terminó cayendo hasta el 8° puesto.

A partir de allí, el número 43 hizo una conducción magistral, no pudo acercarse al británico, pero los Williams de Sainz y Albon quedaron muy lejos de él por lo que decidió cuidar las gomas y terminar en esa posición. No obstante, horas después de la carrera, la FIA tomó la decisión sancionar a Leclerc con 20 segundos de penalización y ante ello, Colapinto avanzó un lugar, terminó 7° y se llevó seis puntos de oro para Enstone.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2051056206756581735&partner=&hide_thread=false Charles Leclerc has been handed a post-race time penalty, dropping him to P8 in the Miami Grand Prix results



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Kimi Antonelli ganó su tercera carrera al hilo en la Fórmula 1

Por la parte alta, Kimi Antonelli se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Miami al completar una carrera perfecta. A pesar de haber perdido el liderato en la primera vuelta con Leclerc, el joven de 19 años lo pasó con el correr de la carrera y lideró todo el GP a su placer y concluyendo con un histórico triunfo para él y todo el pueblo italiano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2051008317292437656&partner=&hide_thread=false KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!!



Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Por su parte, Lando Norris terminó en el 2° lugar mientras que su compañero de equipo, Oscar Piastri completó el podio. Russell fue cuarto y Max Verstappen, uno de los pilotos del día, terminó 5°.

Los pilotos que sumaron puntos en la carrera principal del GP de Miami

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Max Verstappen (Red Bull)

6-Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Franco Colapinto (Alpine)

8- Charles Leclerc (Ferrari)

9- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

10- Alexander Albon (Williams)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2051011910989152546&partner=&hide_thread=false Aaand breathe...



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El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Miami

Live Blog Post Kimi Antonelli ganó su tercer GP al hilo El piloto italiano dominó de principio a fin en Miami y ganó su tercera carrera al hilo como piloto profesional de la Fórmula 1. Lando Norris de McLaren terminó 2° y Oscar Piastri de McLaren completó el podio. Por su parte, Max Verstappen terminó 5° por detrás de Russell (4°) y delante de Leclerc (6°). Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2051008317292437656&partner=&hide_thread=false KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!!



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Live Blog Post Franco Colapinto completó una excelente carrera en Miami y terminó 8° Tras un accidentado comienzo con varias abandonos, Franco Colapinto completó una sublime carrera en Miami, terminó 8° y sumó cuatro puntos valiosos para Alpine. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2051009078143390114&partner=&hide_thread=false P8 VAAAAAMOOOOSSSSSS FRAN pic.twitter.com/94AdbxqZdS — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 3, 2026

Live Blog Post Leclerc vs. Verstappen vs. Piastri: la batalla por el 3° lugar El piloto monegasco se ubica en el tercer escalón, pero el tetracampeón del mundo y el piloto de McLaren lo persiguen de atrás. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051005542240252379&partner=&hide_thread=false LECLERC VS. VERSTAPPEN: el gran duelo que se dio por el tercer lugar entre el piloto de Ferrari y el de Red Bull.#MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YjZPe64JYv — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

Live Blog Post Antonelli sigue aguantando a Norris en busca del 1° puesto Antonelli sigue aguantando al vigente campeón, que presiona pero no logra superarlo. Detrás de Norris siguen Verstappen, Leclerc, Piastri y Russell. Colapinto ya no le recorta distancia a Hamilton por el séptimo puesto, pero tiene bien controlado a Sainz y está firme en el octavo puesto. El cielo sigue negro, pero la lluvia no aparece. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2051001359927800113&partner=&hide_thread=false LAP 39/57The pressure is ON for Antonelli! Norris has the Mercedes firmly in his sights, at around a 1 second gap...#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/ZEXt9XZB0X — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Live Blog Post Colapinto a los boxes: cayó hasta el 8° lugar Franco Colapinto ingresó a los boxes en la vuelta 32 y puso gomas duras. Ahora se ubica 8° por detrás de Lewis Hamilton, aunque se espera que la lluvia llegue pronto. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2050998484564643853&partner=&hide_thread=false LAP 31/57 Franco’s in. He’s on a new set of Hards pic.twitter.com/Q6o9QKD8EB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 3, 2026

Live Blog Post Antonelli es el nuevo líder de la carrera, pero Verstappen y Norris van en busca de cazarlo El italiano retomó el liderato del Gran Premio de Miami y ahora Norris está 2° mientras que Verstappen 3°, pero todo puede pasar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2050997136137793992&partner=&hide_thread=false LAP 28/57ANTONELLI ROARS PAST NORRIS! An impressive strategy call from Mercedes to put him in position to take advantage #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/PZK072wB5A — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Live Blog Post Empezó a gotear en Miami Empiezan a caer gotas de lluvia en el circuito, cuando Verstappen supera a Hamilton. Y como casi en simultáneo Antonelli entra a boxes, el neerlandés queda tercero detrás de los McLaren de Norris y Piastri. Colapinto sigue sexto, ahora detrás del italiano de Mercedes, pero todavía no paró.

Live Blog Post Verstappen pasó a Colapinto y ahora se ubicaa 8° el pilarense El tetracampeón del mundo, con gomas nuevas, pasó al piloto de Alpine en la primera curva y ahora está 7°. Por su parte, el número 43 está octavo y sigue en zona de puntos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2050994685028528218&partner=&hide_thread=false ¡VERSTAPPEN PASÓ A COLAPINTO! El argentino quedó séptimo tras esta maniobra en el #MiamiGP. Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Che9ZSQ3uu — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 3, 2026

Live Blog Post Norris es el nuevo líder de la carrera Adelantamientos y adelantamientos en los primeros lugares, por esa característica especial de los motores híbridos de esta nueva F1. Leclerc pasó del primero al segundo lugar, superado primero por Norris y luego por Antonelli. Poco después vuelve al segundo con una buena maniobra, pero vuelve a quedar tercero detrás del italiano de Mercedes. Colapinto sigue al acecho de Hamilton, todavía algo lejos, pero también con buena ventaja sobre Albon. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2050991639884157108&partner=&hide_thread=false LAP 14/57Norris takes the lead from Leclerc! And then Antonelli makes a move on the Ferrari for P2 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/LUzddK87Gl — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Live Blog Post Banderas amarillas y Safety Car por el abandono de Gasly y Hadjar Además del incidente de Gasly, Isack Hadjar estrelló su Red Bull contra los muros y tuvo que abandonar la carrera. De esta manera, los comisarios mandaron al auto de seguridad a la pista. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050989017743651129&partner=&hide_thread=false LA BRONCA DE HADJAR: el piloto de Red Bull tocó el piano, perdió el control y se fue directo al muro. El primero descalificado del domingo.#MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nNaj9i2Pli — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

Live Blog Post Pierre Gasly afuera de la carrera: tuvo un choque con Lawson El piloto francés tuvo un toque con el neozelandés de Racing Bulls y su auto quedó enganchado en las barreras de contención. Alpine pierde una gran oportunidad de sumar puntos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050987949009850487&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ PASÓ CON GASLY? ¡Así quedó el Alpine del francés compañero de Colapinto! Fin de la carrera para él.#MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ErihRCvL5g — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

Live Blog Post Colapinto ganó una posición y se ubica 7° en el GP de Miami Tras una largada un poco accidentada, Franco Colapinto ganó un puesto y ahora está 7° detrás de la Ferrari de Lewis Hamilton. Gasly perdió dos lugares y está 11°.

Live Blog Post Tremenda largada de Charles Leclerc El piloto monegasco de Ferrari salió disparado como un cohete y se metió en el primer lugar. Verstappen recibió un toque y cayó hasta el 9° lugar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050985923597291766&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ LARGADA! ¡ARRANCÓ CON TODO MIAMI! Kimi Antonelli perdió la punta, trompo de Verstappen y Leclerc líder.#MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1NJ15Iaw2Y — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

Live Blog Post Colapinto larga 8° y Gasly 9° Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2050981415097966699&partner=&hide_thread=false Starting P8 and P9...Let's get it, Team pic.twitter.com/BpraPRO0j3 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 3, 2026