¡Colapinto histórico! Terminó en el 7° lugar en el GP de Miami y consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1

Carrerón. Esa es la palabra para describir la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami, que tuvo como flamante ganador a Kimi Antonelli de Mercedes. Tras un buen comienzo en el fin de semana donde terminó la carrera Sprint en el puesto 10° y clasificó 8°, el argentino vivió uno de sus mejores domingos como piloto profesional de la Fórmula 1.
Franco Colapinto terminó 7° y logró su mejor actuación en la Fórmula 1
Colapinto tuvo una carrera brillante. En el inicio ganó una posición tras una mala largada de Max Verstappen, quien tuvo un leve incidente y cayó hasta el 10° lugar. Luego, cuando el Safety Car salió a la pista por el brutal accidente de Pierre Gasly con Liam Lawson y el abandono de Isack Hadjar, la escudería francesa decidió que se quedara en pista (tenía gomas blandas) y en ese instante llegó a quedar 4°.
Video: el brutal accidente de Gasly con Lawson
El brutal accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami
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Sin embargo, con el correr de las vueltas fue perdiendo lugares con los Mercedes y las Ferraris. En ese precioso instante, Alpine llamó a Colapinto para cambiar su set de neumáticos y fue superado por Hamilton y Piastri por lo que terminó cayendo hasta el 8° puesto.
A partir de allí, el número 43 hizo una conducción magistral, no pudo acercarse al británico, pero los Williams de Sainz y Albon quedaron muy lejos de él por lo que decidió cuidar las gomas y terminar en esa posición. No obstante, horas después de la carrera, la FIA tomó la decisión sancionar a Leclerc con 20 segundos de penalización y ante ello, Colapinto avanzó un lugar, terminó 7° y se llevó seis puntos de oro para Enstone.
Kimi Antonelli ganó su tercera carrera al hilo en la Fórmula 1
Por la parte alta, Kimi Antonelli se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Miami al completar una carrera perfecta. A pesar de haber perdido el liderato en la primera vuelta con Leclerc, el joven de 19 años lo pasó con el correr de la carrera y lideró todo el GP a su placer y concluyendo con un histórico triunfo para él y todo el pueblo italiano.
El piloto italiano dominó de principio a fin en Miami y ganó su tercera carrera al hilo como piloto profesional de la Fórmula 1. Lando Norris de McLaren terminó 2° y Oscar Piastri de McLaren completó el podio. Por su parte, Max Verstappen terminó 5° por detrás de Russell (4°) y delante de Leclerc (6°).
Antonelli sigue aguantando a Norris en busca del 1° puesto
Antonelli sigue aguantando al vigente campeón, que presiona pero no logra superarlo. Detrás de Norris siguen Verstappen, Leclerc, Piastri y Russell. Colapinto ya no le recorta distancia a Hamilton por el séptimo puesto, pero tiene bien controlado a Sainz y está firme en el octavo puesto. El cielo sigue negro, pero la lluvia no aparece.
Empiezan a caer gotas de lluvia en el circuito, cuando Verstappen supera a Hamilton. Y como casi en simultáneo Antonelli entra a boxes, el neerlandés queda tercero detrás de los McLaren de Norris y Piastri. Colapinto sigue sexto, ahora detrás del italiano de Mercedes, pero todavía no paró.
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03-05-2026 14:40
Verstappen pasó a Colapinto y ahora se ubicaa 8° el pilarense
El tetracampeón del mundo, con gomas nuevas, pasó al piloto de Alpine en la primera curva y ahora está 7°. Por su parte, el número 43 está octavo y sigue en zona de puntos.
Adelantamientos y adelantamientos en los primeros lugares, por esa característica especial de los motores híbridos de esta nueva F1. Leclerc pasó del primero al segundo lugar, superado primero por Norris y luego por Antonelli. Poco después vuelve al segundo con una buena maniobra, pero vuelve a quedar tercero detrás del italiano de Mercedes. Colapinto sigue al acecho de Hamilton, todavía algo lejos, pero también con buena ventaja sobre Albon.